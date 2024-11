Bakker Julien Haerinck (79) overleden: “Hij had meer dan 50 jaar een bakkerij in zijn Kachtem”

Bakker Julien Haerinck, in Kachtem en omstreken bekend om zijn boerenbrood is op zaterdag 9 november overleden.

Julien Haerinck werd op 25 augustus 1945 geboren in Kachtem waar hij altijd zou blijven wonen. Hij stapte in de voetsporen van zijn grootvader en vader. “Hij was eigenlijk verpleger van opleiding, maar wilde toch gaan bakken”, zegt zoon Sebastiaan, die ook mee hielp in de bakkerij in Kachtem en in Ingelmunster in de Oostrozebekestraat zelf een bakkerij heeft. Julien hield in totaal 51 jaar zijn bakkerij open, sinds mei dit jaar bleef hij gesloten. “Maar dat was om gezondheidsredenen. Hij wilde niets liever dan aan zijn oven en in de winkel staan”, zegt Sebastiaan.

Bakkerij Haerinck was ook bekend om het boerenbrood. “Dat zal ik nu verder in Ingelmunster bakken”, verzekert Sebastiaan, die de zaak runt met zijn vriend Jürgen Staelens.

Juliens vrouw stierf op haar 40ste, hun zoon Francis verongelukte met de motor op 21-jarige leeftijd

Het gezin werd ook niet gespaard. In 1985 stierf Juliens vrouw Daniëlla Rosseeuw, ze was amper 40 jaar. Tien jaar later in 1995 verongelukte zoon Francis (21) met de motorfiets.

Julien woonde zijn leven lang in Kachtem, hij was er als jonge gast ook tamboer-majoor bij Fanfare Vrede en Eendracht, hij voetbalde zelf en sponsorde later ook (mini)voetbalploegen, motorcrossers en rallypiloten. “Maar zijn bakkerij was zijn leven”, weet Sebastiaan. De bakkerij in de Rumbeeksestraat was al ruim 125 jaar in handen van de familie.

Van Julien Haerinck wordt op vrijdag 15 november om 11 uur afscheid genomen in de Sint-Jan de Doperkerk, recht tegenover de bakkerij hij al die jaren werkte en woonde.