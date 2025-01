Ardooie verliest eregemeenteraadslid Mariette Verhelle

Zaterdag wordt in de Sint-Martinuskerk afscheid genomen van Mariette Verhelle (82). De ex-politica overleed na een korte ziekte.

Voor velen blijft Mariette Verhelle in herinneringen bestaan wegens haar inzet, engagement en verdiensten voor het dorpsleven. Niet vreemd dat Mariette destijds werd aangesproken voor de politiek. Ze werd kandidate bij Groep 82 en telkens werd ze verkozen.

Mariette werd in Koolskamp geboren in maart 1942. Ze huwde met Palmer Devisscher en ze vestigden zich op de Weze waar ze een landbouwbedrijf uitgebaat hebben. Ook op de Weze waren ze actief voor het wijkcomité.

Het echtpaar heeft twee zonen: Marnic en Stefaan. Die laatste is de jongste en is voorzitter van het Sint-Maartenscomité. Hij werd in het verleden ook uitgeroepen tot Krak van Ardooie.

Mariette was ondervoorzitster van Vief en lid van Ferm. Momenteel woonde ze in de Gapaardstraat. De uitvaart heeft plaats op 1 februari om 11.30 uur.