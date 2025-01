Ardooie rouwt om overlijden gewezen OCMW-voorzitster Ilda Vanheede

Gewezen voorzitster van het OCMW Ilda Vanheede is overleden. Met haar verliest Koolskamp en bij uitbreiding de ganse gemeente een zeer geëngageerde vrouw.

Ilda werd geboren in Dadizele op 9 december 1937. Gehuwd met Florent Steen woonde ze in de Lichterveldsestraat. Daar bouwde ze een sociaal leven uit. Samen met haar man waren ze werknemersafgevaardigden bij Louage-Wisselinck.

In Koolskamp was ze voorzitter van Samana en ze was bestuurslid van Okra. De toenmalige CVP sprak haar aan om mee in de politiek te stappen en bood haar het voorzitterschap van het OCMW aan. Een mandaat dat ze met een sociaal hart uitoefende gedurende de één mandaat.

De uitvaartdienst had plaats in intieme kring na het overlijden in Rumbeke op 21 januari.