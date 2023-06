Anja en Patrick treuren om verlies goede vriend Stéphane Demol: “Steenkerke was zijn tweede thuis”

Patrick Antoniasse en Anja Roef van het eetcafé de Kunstemaeker in Steenkerke bij Veurne vernamen donderdagavond het plotse overlijden van Stéphane Demol. De ex-Rode Duivel was een vriend des huizes.

De verslagenheid bij Patrick en Anja is groot, omdat Stéphane Demol ondertussen al tien jaar een vriend van het huis was. Hij verbleef een tijdlang in een buitenverblijf langs de Steengracht-West in Steenkerke en kwam daardoor geregeld binnen bij Anja en Patrick. Alhoewel hij uit Beersel afkomstig was, vond de voormalige voetballer de nodige rust in Steenkerke, waar hij zonder capsones graag op een foto ging met fans van Anderlecht, maar ook van andere ploegen. “Een tijdje geleden was hier nog een Anderlechtsupporter die een beertje bij zich had dat hij graag wilde geven als geschenk bij de doop van een kleinkind”, zegt Patrick. “Stéphane zette zonder problemen zijn handtekening op de achterkant van het beertje, wat de fan erg apprecieerde. Hij trapte soms ook een balletje tegen de gevel van de herberg met onze kleinzoon, die ervan droomt ook voetballer te worden.”

Na een lange professionele carrière bij Anderlecht, Standard en verschillende buitenlandse ploegen, kwam Demol graag een babbeltje slaan met Patrick en Anja en met de klanten die info vroegen over zijn loopbaan. Hij kwam hier tot rust en deed fietstochten en wandelingen in de ruime regio. “Als mens heb ik hem leren kennen als een volksfiguur, zonder capsones”, vertelt Patrick. “Steenkerke was zijn tweede thuis geworden. Hij was hier nog vorige week en voelde zich goed. Hij had zelfs ambitie om de draad weer op te nemen met het trainen van jeugdploegen. Wanneer er over voetbal werd gesproken, haalde hij vaak de naam van de Spaanse speler Juan Lozano aan, die hij als één van de beste spelers ooit catalogeerde. Het verlies van Stéphane als goede vriend kwam hard binnen. Ik zal onze babbels over het voetbal erg missen…”