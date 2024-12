Afstandsloper en ereburger Ardooie Filip Vanhaecke (65) overleden

In Ardooie is afstandsloper en bekend figuur Filip Vanhaecke (65) overleden. Dat meldt voetbalclub KVC Ardooie, waar Filip al ruim 20 jaar materiaalmeester was. Door zijn sportieve prestaties werd Filip in 2008 ook uitgeroepen tot ereburger van Ardooie

“We hebben spijtig genoeg afscheid moeten nemen van ons geliefde materiaalmeester Filip Vanhaecke”, zo luidt een Facebookpost van KVC Ardooie. “Filip was reeds meer dan 20 jaar nauw betrokken bij de werking van onze club . Als gewezen marathontrainer startte Filip bij de club als looptrainer , al snel werd filip manusje van alles! Hij hielp met het verzorgen van de terreinen, de kledij van het eerste elftal, het opblazen van de ballen tot het poetsen van de kleedkamers, en nog zoveel meer… Veel respect en dankbaarheid voor alles wat Filip heeft gedaan voor ons … We gaan hem missen !”

Ereburger

In 2008 werd Filip Vanhaecke door de Ardooise sportraad verkozen voor het ereburgerschap, een titel die hij later dat jaar ook kreeg. Hij werd meer dan tien keer Belgisch kampioen marathon, maar was ook een hele tijd motorcrosser, een sport die hij beoefende tot hij in 1992 getroffen werd door een beenbreuk. Hij speelde regelmatig ‘haas’ voor voormalig langeafstandsloper Marleen Renders.

Wijlen Filip Vanhaecke. © Luc Lambert

Verder boekte Filip twee keer winst in de Guldensporenmarathon en goud op de wereldkampioenschappen in Finland en de Europese kampioenschappen in Hongarije voor senioren. Het leverde hem een ster op, op het Marktplein.

Beroepshalve was Filip eerst verbonden aan de brouwerij Vanden Bussche, van 1997 tot 2019 was hij werkzaam op de technische dienst van de gemeente Ardooie. (HH/SBR)

De uitvaart van Filip Vanhaecke vindt nu zaterdag 7 december om 10.30 uur plaats in Ardooie.