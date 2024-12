Afscheid van oud-gemeenteraadslid Pascal Vanneste (91)

Op 6 december is Pascal Vanneste op 91-jarige leeftijd overleden in woonzorgcentrum Zilvervogel in Rekkem. Hij was gemeenteraadslid in Rekkem van 1970 tot 1976.

Pascal was een graag geziene gast in Rekkem. In zijn jeugdjaren was hij lid van de KAJ. Daarnaast was hij een van de stichters van de lokale afdeling van Pasar. Een tijdlang was hij lid van de Gezinsbond en hij was ook eresecretaris van Okra in Rekkem. Daarnaast was hij ook voorzitter van FC De Gilde.

In zijn vrije tijd speelde hij toneel. Zo nam hij maar liefst dertien keer deel aan het wagenspel tijdens de Rekkemse Breughelkermis, waaronder in 1973 toen de eerste opvoering plaatsvond. Het leverde hem in 2018 de titel van dorpsfiguur op. Dat maakte hem bijzonder trots.

Pascal was de echtgenoot van Mauricette Maes. Hij had vijf kinderen. Katrien legde vorige week nog de eed af als gemeenteraadslid voor CD&V. Bart Vanneste is dan weer beter bekend als comedian Freddy De Vadder. Pascal had zeven kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.