Actrice Christiane Six (75) van toneelgilde Hoger Op Wervik overleden

In het AZ Delta Rumbeke is Christiane Six (75) uit Wervik overleden. Ze stond jarenlang op de planken van de koninklijke toneelgilde Hoger Op Wervik. Haar zoon Lieven is er voorzitter en volgde destijds zijn vader Stephaan op. Hoger Op speelt komende zaterdag in GC Forum de première van de komedie De Doorlichting. Lieven Vandamme is de regisseur.

Zijn moeder Christiane speelde zo’n 55 jaar bij Hoger Op en kroop in de huid van heel wat personages: van deftige huismoeder tot straatmadeliefje. Haar laatste optreden was in oktober 2022 in de stadszaal Oosthove tijdens het totaalspektakel ‘100 joar up de plank’n’, de afsluiter van het feestjaar bij Hoger Op dat toen 100 jaar bestond.

Acht kleinkinderen

Christiane Six werd geboren in Wervik op 27 oktober 1949 en woonde in de Hansbekestraat. Ze was de moeder van drie zonen Chris, Lieven en Dieter. Er zijn acht kleinkinderen: Michiel, Vincent, Loeka, Auke, Tibo, Timon, Noor en Akke.

Christiane was acht jaar naaister bij Shamrock in Menen. Nadien werd ze huishoudster en medewerker in het verzekeringskantoor van haar man, op het einde van de Nieuwstraat.

Haar echtgenoot Stephaan Vandamme was vaak ook regisseur bij Hoger Op. Christiane en Stephaan leerden elkaar trouwens kennen bij Hoger Op.