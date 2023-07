Actieve Heulenaar Sylvain Soete (87) overleden

Geboren en getogen Heulenaar Sylvain Soete is volgens zijn wens en omringd door zijn familie op bijna 88-jarige leeftijd rustig thuis in de Wittestraat in Heule overleden. Hij was de echtgenoot van Agnes Allegaert, met wie hij donderdag 61 jaar getrouwd zou geweest zijn.

Sylvain Soete is op 25 augustus 1935 in Heule geboren als jongste van vijf kinderen. Zijn hele loopbaan heeft hij in de bouw gewerkt als meestergast, eerst bij Volon in Heule, daarna bij Rosselle in Izegem en Couchez in Roeselare. Onder meer zijn eigen huis heeft hij zelf gebouwd. In de vrije tijd is hij samen met zijn echtgenote heel actief geweest in het sociale leven. Zo was hij destijds vrijwilliger in De Nieuwe Lente en bij het Rode Kruis voor de ziekenhuisbibliotheek van het O.L.Vrouwehospitaal.

Kunstschilder

Hij was vroeger ook simulant bij de verpleegkundeopleiding van Vives. Met zijn echtgenote heeft hij in Heule gezongen bij het Gemengd Koor Per Voce. In zijn jonge jaren had hij technisch tekenen gevolgd en na zijn pensioen trok hij opnieuw naar de academie in Kortrijk om zich te vervolmaken in de teken- en schilderkunst. Als kunstschilder heeft hij enkele keren geëxposeerd en werd hij bij de stad Kortrijk bekroond.

Verder werkte hij ook graag in zijn moestuin en was lid van Tuinhier. Hij hield van lezen en legde graag een kaartje met familie of vrienden. Al een tijdje had Sylvain gezondheidsproblemen maar met het Hemelvaartweekend heeft hij nog kunnen genieten van een vakantieverblijf in Normandië.

Sylvain was vader van drie kinderen die alle drie in Heule wonen: Ann (met Frank Debackere), Peter en Hilde (weduwe van Marc Merveillie). Hij had vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 8 juli om 10.30 uur in de Sint-Eutropiuskerk in Heule.