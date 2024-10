8 op 10 West-Vlamingen kiezen voor crematie

Maar liefst 80 procent van de West-Vlamingen die het afgelopen jaar kwamen te overlijden, werd gecremeerd. Die stijging is al langer bezig, maar lijkt nu langzaamaan wat te stabiliseren. Om de druk aan te kunnen besliste het crematorium in Oostende alvast om te investeren in een nieuwe elektrische oven.

Maar liefst 80 procent van de West-Vlamingen die het afgelopen jaar kwamen te overlijden, werd gecremeerd. De stijging, die al een aantal jaar bezig was en met corona een grote boost kreeg, lijkt nu langzaamaan te stabiliseren. “Jaarlijks zitten wij ongeveer aan zo’n 4.500 crematies. We hebben nog wat overschot en kunnen de vraag zeker aan”, licht Jan Sabbe, directeur van het crematorium Uitzicht in Kortrijk toe.

Maar in bepaalde periodes, zoals de piek van de griep, is het bijzonder druk. ‘Dan zijn we bezig van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Soms moeten we schuiven in onze planning of moeten we rekenen op collega’s in de buurt, die enkele crematies kunnen overnemen. Het extra crematorium in Oostende dat er in onze provincie bij kwam in 2021 was zeker welkom.”

Elektrische oven

In 2023 werden in Oostende 2.454 mensen gecremeerd. Nu, met nog drie maanden die er nog aan toegevoegd moeten worden, staat de teller al op 2.038 crematies. “De vraag blijft wel stijgen. Ooit zullen we aan ons plafond komen, maar nu blijft het nog lichtjes toenemen”, vertelt Johan Seynhaeve. “In Oostende kiest nu al 85 procent van de mensen voor een crematie. In plattelandsregio’s kiest men nog meer voor de traditionele begrafenis. Maar we zien daar het aantal crematies ook nog steeds stijgen”

“We hebben ook beslist om een derde oven aan te schaffen. Om onze CO2-uitstoot te beperken gingen we voor een elektrische oven, een investering van een miljoen euro. Die zal halfweg volgend jaar actief zijn en daarmee ook de eerste elektrische zijn in West-Vlaanderen”, besluit Seynhaeve.