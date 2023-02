101-jarige Maria Depoorter overleden

Maria Depoorter uit de Middelkerkse deelgemeente Sint-Pieterskapelle is overleden. Maria was een van de oudste inwoners van Middelkerke en ze was vooral een heel bekend persoon.

Maria Depoorter werd geboren op 30 maart 1921 op de Bazelare en trouwde met René Bulcke. De vader van René, Felix Bulcke, was burgemeester van het dorp en baatte er een boerderij uit. Na het huwelijk ging het jonge koppel op de boerderij Het Kapelleweidehof wonen, een boerderij die sedert 1919 bewoond werd door een Bulcke en dat is nu nog steeds het geval: onze Krak van enkele jaren geleden Jana Bulcke.

Maria en René kregen vier kinderen: Nicole, Francine, Martine en Erik. Maria verloor haar echtgenoot in 1997 op 80-jarige leeftijd. Ze was leergierig maar kreeg niet de gelegenheid om te studeren, toch begon ze zelf boeken te lezen in andere talen en slaagde er op die manier in om zowel de Franse, als de Engelse taal onder de knie te krijgen.

Bevrijd

Maria vertelde graag over de mooiste herinnering uit haar leven en dat was 8 september 1944, de dag dat Sint-Pieterskapelle werd bevrijd. Op de boerderij hield zij zich vooral bezig met de varkens en de koeien en ze maakte ook zelf boerenboter. Toen ze 100 jaar werd gaf ze ook haar geheim prijs om gezond en oud te worden: “Gezonde boerenkost eten en veel melk drinken”, zei ze en vulde er bij aan dat de beste melk nog altijd te vinden was op de boerderij van haar kleindochter Jana Bulcke.

Tot voor kort woonde Maria nog zelfstandig in haar huisje in Sint-Pieterskapelle, maar ze overleed kort na haar opname in het woonzorgcentrum. “Ze sukkelde al een tijdje met haar gezondheid, maar het is veel vlugger gedaan dan we dachten”, zegt kleindochter Jana.

“Ik was kort voor haar overlijden nog bij haar in het woonzorgcentrum en niettegenstaande haar hoge leeftijd zag ik haar daar nog als een van de beste bewoners. Ik dacht dat ze altijd zou blijven leven, maar dat kan helaas niet.” De begrafenisplechtigheid vindt plaats op woensdag 15 februari om 10.30 uur in de aula van uitvaartcentrum Cornelis in Diksmuide.