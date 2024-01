Overleden inwoner Gistel schenkt twee huizen aan het OCMW

Een overleden inwoner heeft twee eigendommen geschonken aan het OCMW. Het stadsbestuur zal nu onderzoeken wat er met de panden kan gebeuren. Alle opties liggen open, zo geeft schepen Vincke mee.

In de zomer van 2021 schonk wijlen Marie-Hélène Defever 500.000 euro aan het stadsbestuur voor de inrichting van villadomein Sophoras tot een park. Vorig jaar volgde een nieuwe schenking, die nu werd aanvaard door de gemeenteraad.

Inwoner Edmond Cornelis overleed in februari vorig jaar op 90-jarige leeftijd. Hij voorzag in zijn authentiek testament een legaat om onroerende goederen af te leveren aan het OCMW. Concreet gaat het om twee woningen: Hoogwegel 12 en Hoogwegel 14, allebei op een boogscheut van het stadscentrum. Beide huizen dateren uit het eerste kwart van de jaren 1900.

Grondig onderzoeken

“De man had een hart voor sociale doelen”, weet bevoegd schepen Michel Vincke (Vooruit). “Zo komt ook Kom Op Tegen Kanker in zijn erfenis voor. Het is wel uitzonderlijk dat we vrij kort na het gebaar van mevrouw Defever opniéuw een schenking ontvangen. Alvorens we beslissen wat er met de twee panden dient te gebeuren, zullen we eerst alles grondig onderzoeken. In welke staat verkeren de woningen? Kunnen we hier eventueel een sociale kruidenier vestigen? Of biedt het plaats aan een nieuwe kinderopvang? Is er een optie om de panden in te richten als doorgangswoningen? Daar hebben we er in Gistel al zeven van – drie in de Sint-Jans-Gasthuisstraat en twee in zowel de Bruidstraat als Kasteelstraat. Nog een mogelijkheid: de panden verkopen en de opbrengst gebruiken voor onze sociale beleidsvoering?”

“In de volgende legislatuur plannen we de renovatie van de assistentiewoningen en het lokaal dienstencentrum in de Bruidstraat. Misschien kunnen de woningen ook hierin een rol vervullen. Hoe dan ook: we zullen met het schepencollege alle opties onderzoeken en bekijken wat mogelijk is.”

(TVA)