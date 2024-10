OverKop-huis van start in Villa de Brouckere in Torhout

Hilde Crevits, toen nog Vlaams minister van Welzijn, heeft in het voorjaar beslist dat Torhout een OverKop-huis krijgt. Nu is het zover.

Op vrijdag 8 november om 16 uur gaat het OverKop-huis Houtland-Polder open in Villa de Brouckere (foto), bereikbaar vanaf de Burg. Er is een opendeur voorzien, dus iedereen kan een kijkje komen nemen. In een OverKop-huis kunnen jongeren tot 25 jaar zomaar langslopen voor verschillende activiteiten. Ze vinden er bovendien een luisterend oor en gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen.

De bedoeling van het project is het mentale welzijn van de jeugd te versterken en meer bespreekbaar te maken. De eerste OverKop-huizen werden opgericht in 2016 naar aanleiding van Rode Neuzen Dag.

