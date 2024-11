OverKop-huis opent de deuren

In de Villa de Brouckere, gemakkelijk bereikbaar vanaf de Burg, heeft het Torhoutse OverKop-huis de deuren geopend. Alle jongeren tussen de 12 en de 25 jaar mogen er elke woensdag- en vrijdagnamiddag zomaar langslopen. Ze kunnen er zich amuseren, maar vooral ook een luisterend oor vinden.

Joris Van Den Eynde (27) van de Groep Intro en Katrijn Vangrysperre (30) van CAW Noord-West-Vlaanderen zijn de twee aanspreekpunten. Bij hen is voor de jongeren die langskomen alles bespreekbaar. Het OverKop-huis is elke woensdag van 12 tot 17 uur en elke vrijdag van 15 tot 18 uur vrij toegankelijk. Je kunt er net zo goed een spelletje tafeltennis spelen als professionele hulp vragen. “OverKop is er voor jongeren die niets, iets of te veel aan hun hoofd hebben”, zeggen Joris en Katrijn. “We proberen er een veilige haven uit te bouwen. En dat doen we met de jongeren zelf. Zij staan mee aan het stuur van de werking en helpen over het programma beslissen. Plus: ze hebben hun inbreng in hoe het huis verder vorm moet krijgen. Overkop gaan kan prettig zijn, maar het kan ook betekenen dat je problemen in je hoofd hebt. Het is oké om je af en toe minder goed te voelen en er met anderen over te praten.”

Opening door minister

Vlaams minister Hilde Crevits kwam het OverKop-huis openen en dat was geen toeval. Het voorbije voorjaar, toen ze nog de bevoegdheid Welzijn in portefeuille had, heeft ze geld vrijgemaakt om Torhout een OverKop-huis te geven. Het doet dienst voor de hele eerstelijnszone Houtland-Polder en ontvangt voor de dagdagelijkse werking 100.000 euro Vlaamse subsidies per jaar. De stad doet eveneens zijn duit in het zakje door de Villa de Brouckere gratis ter beschikking te stellen.

“De bedoeling van het project is het mentale welzijn van de jeugd te versterken en meer bespreekbaar te maken”, aldus de Torhoutse minister. “We hebben de eerste OverKop-huizen opgericht in 2016 naar aanleiding van Rode Neuzen Dag. Ik was toen minister van Onderwijs. Het is voor mij een grote eer om vandaag in mijn eigen thuisstad als minister van Samenleven het Overkop-huis te mogen openen. Dit soort huizen is allesbehalve een overbodige luxe. We merken al jaren dat de zorgvraag stijgt en de nood aan jeugdhulp groot is. Eén op de drie Vlaamse jongeren geeft aan soms niet goed in zijn vel te zitten. Nochtans is je goed in je vel voelen de basis van alles.”