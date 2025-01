Oudste Torhoutenaar Gerard Jaecques (105) overleden: hij stamde uit een sterk ras

Gerard Jaecques, de oudste Torhoutenaar en een van de oudste Belgen, is overleden. Hij werd 105 jaar. De kwieke man heeft heel lang in zijn eentje in de Tuinstraat gewoond, maar was intussen naar het woonzorgcentrum Sint-Augustinus verhuisd.

Gerard beschikte tot zijn 104de over een uitstekende gezondheid, maar vanaf toen begonnen de jaren hun tol te eisen en was zelfstandig wonen niet langer mogelijk. Toen hij 105 werd, werd hij in het rusthuis door het stadsbestuur gehuldigd en op een koffietafel met taart getrakteerd.

Harde inzet voor het verenigingsleven

Gerard werd op 7 mei 1919 geboren en is ruim 66 jaar getrouwd geweest met Angèle Ceuninck, die op 30 maart 2009 gestorven is. Zij werd 89. Ze kregen twee zonen, Jean-Paul en Joël, en diverse kleinkinderen en achterkleinkinderen. Gerard is in het eigen Torhout verificateur bij de belastingen geweest: vanaf 1942 tot aan zijn pensioen in 1980.

Hij speelde een prominente rol in het lokale verenigingsleven. In 1953 stond hij mee aan de wieg van de stedelijke feestcommissie, waarin hij 51 jaar actief zou blijven: tot 2004. In oktober 1949 werd hij de eerste voorzitter van de Torhoutse aquariumclub Skalaar, de vereniging waarvan hij heel lang lid is gebleven.

Ook zette hij zich hard in voor het Rode Kruis. Op 1 september 1943, tijdens de oorlog, begon hij in zaal De Zwaan aan de cursus RK-ambulancier. In 1951 werd hij bestuurslid van de Torhoutse afdeling en in 1954 secretaris. Hij bekleedde die functie tot 1989. Op provinciaal vlak was hij eveneens in het Rode Kruis actief: als penningmeester en hoofd van de hulpdienst. Hij was een man waarop je altijd kon rekenen.

Briljanten huwelijksverjaardag kunnen vieren

Gerard hield zijn geest helder door via de kranten en de televisie de actualiteit te blijven volgen. Hij had een breed interesseveld. Ook heeft hij, zeker op latere leeftijd, stapels kruiswoordraadsels opgelost in tijdschriften en puzzelboekjes. Hersengymnastiek vond hij bijzonder belangrijk.

“Ik stam uit een sterk ras”, zei hij. “Velen in mijn familie zijn oud geworden. Mijn vader werd 98, mijn moeder 88. Ik heb altijd geprobeerd om mezelf goed te verzorgen. Mijn vrouw en ik hebben het geluk gehad om onze briljanten huwelijksverjaardag te kunnen vieren. Niet iedereen heeft dat voorrecht. Ik ben er dankbaar voor.”