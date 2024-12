Oudste inwoner van Maldegem blaast 103 kaarsjes uit

In woonzorgcentrum Tilia vierde Georgette De Baets haar 103de verjaardag.

Ze zag het levenslicht op 3 december 1921 en is momenteel de oudste inwoner van Maldegem. Ze groeide op tussen de Blinker en Stinker in Strobrugge, naast het kantoor van de douane. Na haar schooltijd in Maldegem trok ze naar een privéschool in Brugge, waar ze leerde naaien. Als jong meisje maakte ze reizen naar onder meer Canada, Amerika en Griekenland. Op 26 mei 1954 trad ze op 33-jarige leeftijd in het huwelijksbootje met Roger De Pauw. Hun liefde werd bekroond met zoon Yves. Anno 2024 heeft Georgette twee kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Na 64 jaar lang langs de Aardenburgkalseide gewoond te hebben, verhuisde Georgette zeven jaar geleden naar woonzorgcentrum Tilia. Ze is nog steeds goed bij de pinken en kan nog in detail anekdotes vertellen over het Maldegem van toen. “Het geheim om zo oud te worden? Met iedereen proberen overeenkomen, nooit op de voorgrond treden en alles op eigen tempo doen”, aldus Georgette, die met volle teugen genoot van haar verjaardagsfeest. (MIWI/foto MIWI)