Oudste inwoner Sara Vandecaveye gehuldigd in wzc Biezenheem

Op 30 december wordt Sara Vandecaveye 104 jaar. Zij is daarmee de oudste Kortrijkzaan. Schepen Ruth Vandenberghe en gemeenteraadslid Stephanie Demeyer trokken deze week naar het wzc Biezenheem in Bissegem om Sara te feliciteren en een mandje Kortrijkse delicatessen en bloemen te schenken.

Sara is geboren op 30 december 1919 in Ardooie, in een gezin van drie dochters. Ze trouwde met Hector Catteeuw in 1948. Het koppel kreeg in 1948 een zoon Gery en in 1950 een dochter Marleen. Sara was huisvrouw en ging af en toe ergens poetsen. “Ik kookte en naaide voor de kinderen en deed het huishouden zelf. Familie was toen al belangrijk voor mij”, vertelt een alerte en frisse Sara. Gery trouwde met Magda en Marleen met Guido. Intussen kwamen er met Stephanie, Kenneth, Isabelle, Sofie en Ines ook vijf kleinkinderen. Er zijn acht achterkleinkinderen met Emma, Valentine, Gian, Fien, Henrieke, Reindert, Eden en Stig. Sara werd weduwe toen ze 59 was. “Hector was pas 65 toen hij plots overleed aan een hartaderbreuk. Dat was een heel moeilijke periode voor mij met mijn twee kinderen”, vertelt Sara. “Naast minder goede herinneringen zijn er ook zeer mooie souvenirs. Ik ging veel supporteren voor de kleinkinderen bij hun volleybal en we reisden met de familie ook veel: wandelen in de bergen en bossen van Tirol en het Zwarte Woud.”

Speelkaarten

Sara, die lid was van S-Plus, verblijft sinds maart 2021 in het woonzorgcentrum Biezenheem in Bissegem en daar werd haar 100ste, 102de en 103de verjaardag in kleine kring gevierd. Nu werd er haar 104de verjaardag gevierd. Stephanie Demeyer (Team Burgemeester) harkte enkele weetjes samen. “Edmund Hillary, de eerste man op de top van de Mount Everest, zanger Nat King Cole en wielrenner Briek Schotte zijn ook in 1919 geboren. Je hebt hen allemaal overleefd. Je zag vijf koningen passeren, 31 premiers en 17 Kortrijkse burgemeesters”, vertelt Stephanie. “De laatste jaren ruilde je de wandelkaarten in voor speelkaarten, want je bent een fervente kaarter hoorde ik. Ik las in ‘t Minneke dat je ook graag een scheutje Asbach bij de koffie drinkt. Ik weet niet of dat nu nog zo is, maar drink alleszins ‘ne goeien’ op jouw verjaardag.” “Ik voel me nog goed en onthoud goed, mijn geheugen is prima. Hoe ik zo oud ben geworden, weet ik niet. Het klopt dat ik vroeger graag een scheutje Asbach Uralt dronk, maar nu drink ik graag een Kriek als er een speciale gelegenheid is”, aldus de jarige.