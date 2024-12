Oudjaarsevent in parenclub Acanthus volzet: “Onze telefoon staat niet stil, mensen willen 2025 inzetten in stijl”

Vanavond viert iedereen het einde van 2024 en het begin van een nieuw jaar. Ook in Club Acanthus in Hulste bij Harelbeke, de bekendste parenclub van de Benelux zet men 2025 met een groot feest. “Vanavond is het volledig volzet. Mensen zijn fan van onze all-in formule. De komende dagen houden we nog voldoende andere feestjes om het nieuwe jaar spetterend te starten”, zegt zaakvoerder Gino Seynhaeve (51).

Decennialang is Club Acanthus in Hulste, een deelgemeente van Harelbeke, de bekendste parenclub in de Benelux. En ook daar viert zaakvoerder Gino Seynhaeve (51) vanavond samen met z’n klanten oudjaar. “We doen dat al altijd. We bieden een interessante all-in formule aan met alles erop en eraan. Alle drank zit inbegrepen, maar ook vele hapjes en een dessertbuffet. Dat maakt het aantrekkelijk voor onze klanten.”

Zo aantrekkelijk zelfs dat het feest voor vanavond volledig uitverkocht is. “Onze telefoon staat niet stil. Maar helaas moet ik de mensen meedelen dat we volledig volzet zijn. We verwachten een honderdtal mensen. Buiten onze all-in formule verschilt vanavond niet zoveel van andere. We hebben geen speciale dresscode en we zullen klassiek zoals overal om 12 uur aftellen naar het nieuwe jaar met confetti en ballonnen. Als zaakvoerder is een nachtje door met veel volk routine geworden. We zijn er helemaal klaar voor met ons team”, zegt Gino enthousiast.

Nog nieuwjaarsfeestjes

Dat ze het nieuwe jaar goed willen inzetten bij Acanthus is duidelijk. “De komende dagen staan er nog heel wat nieuwjaarsfeestjes op de planning: NYE Sex Edition op vrijdag 3 januari, NYE 2.0 op zaterdag 4 januari en Happy New Year Dark Room op maandag 6 januari. Binnenkort houden we ook snel een nieuwe dummiesavond. Dat is vooral gericht op mensen, die nog nooit naar ons gekomen zijn en Acanthus wel eens willen ontdekken. Dat is heel domweg gestart en ondertussen is die avond ontzettend populair. Maar mensen moeten zeker niet wachten tot dan om onze club te ontdekken”, besluit Gino.