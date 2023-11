Ouders van sterrenkindje organiseren actie voor ‘Boven De Wolken’: brand ook een kaarsje voor Lou

Kort na de bevalling verloren Sharon Moeyaert en Moonray De Beule uit Oostkamp deze zomer hun dochtertje Lou. ‘Boven De Wolken’ bezorgde de ouders een blijvende herinnering aan hun tweede dochtertje. Om de vzw te steunen, verkopen ze nu kaarsjes. “We hopen dat zoveel mogelijk mensen het vlammetje van Lou willen doen branden.”

Na een perfecte zwangerschap waren Sharon Moeyaert, Moonray De Beule en grote zus Stella (2) klaar om Lou te verwelkomen in hun gezinnetje. “Maar bij de bevalling liep het mis”, doet mama Sharon Moeyaert het verhaal. “De placenta kwam los en Lou kwam enkele minuten zonder zuurstof te zitten. Voor zo’n klein kindje heeft dat dramatische gevolgen. Op de scan bleek er nog amper hersenactiviteit te zijn. We kregen de loodzware keuze: een kindje met een zeer zware motorische handicap of het stopzetten van de behandeling. Na heel lang twijfelen kozen we voor het tweede. De impact van zo’n beslissing is niet te beschrijven. Nu pas ben ik opnieuw aan de slag en probeer ik het leven te hervatten…”

Bij het verwerken van het verlies kregen de ouders de steun van Boven De Wolken, een organisatie die foto’s van het sterrenkindje komt nemen en de ouders zo een tastbare herinnering aan hun kindje schenkt.

Een mooi afscheid

“Die organisatie kende ik al via een vriendin die een tweeling was verloren. Toen ik de organisatie wou contacteren, bleek AZ Sint-Jan alles al voor ons geregeld te hebben. De volgende dag stond een van hun vrijwillige fotografen al bij ons. Het eerste wat de fotograaf zei, was: ‘Proficiat met de geboorte van jullie dochtertje’. Dat deed deugd. Dat horen we zeer weinig, want de mensen weten niet goed hoe ze moeten reageren. Úren heeft de fotograaf met ons doorgebracht, waarbij hij perfect aanvoelde wanneer we even alleen wilden zijn.”

“Twee weken later zat er een mapje met 200 professionele foto’s in onze mailbox. Daar zullen we nu een album van laten maken. Het is een prachtig aandenken, het laatste wat we hebben van Lou. Het blijft nog moeilijk om naar de foto’s te kijken, maar als ik hoor dat ouders vroeger hun sterrenkindje zelfs niet mochten zien, dan ben ik ongelofelijk dankbaar dat wij zo mooi afscheid hebben kunnen nemen. Later, wanneer ze het beseft, zullen we Stella kunnen vertellen over haar kleine zus.”

Gepersonaliseerde kaarsjes

Om de organisatie te steunen, verkopen de ouders van Lou nu kaarsjes met haar naam en de boodschap ‘a flame of hope’ erop. “In een podcast hoorde ik dat de organisatie enkele jaren geleden het financieel erg moeilijk had en op het randje stond om te moeten stoppen. Dat zou een ramp zijn. Want dit is zo belangrijk en het gebeurt meer dan je denkt.”

“Daarom besloten we om iets te doen. Heel snel kwam het idee om in deze donkere eindejaarsdagen gepersonaliseerde kaarsjes te verkopen. Binnen de week verkochten we al 400 kaarsen en haalden we 1.200 euro binnen voor Boven De Wolken. We hopen dat zoveel mogelijk mensen het vlammetje van Lou willen laten branden.”

Kaarsjes bestellen kan via mail naar moonray_de_beule@hotmail.com