Ouderraad schenkt voor 230 euro fruit aan kinderen VBS Poelkapelle op ‘superfruitdag’

Met een ‘superfruitdag’ trapte vrije basisschool De Ooievaar in Poelkapelle de gezondheidsmaand op school af. “De ouderraad gaf aan iedere klas een fruitmand, zodat de kinderen kennis kunnen maken met fruit”, vertelt directeur Luc Vanbeselaere.

“In iedere klas wordt er elke dag geproefd. Voor sommige kinderen is het echt een opdracht om fruit te eten. Op deze manier proberen we toch te zorgen dat ze de smaak te pakken krijgen.” Dennis Vanelslander, voorzitter van de ouderraad, ziet dat fruit voor sommige kinderen nog steeds een luxeproduct is. “Vaak zien we toch dat kinderen teruggrijpen naar snoep”, zegt hij. “Voor de ouderraad is het ook een manier om onze appreciatie uit te drukken naar de leerkrachten toe.” (foto TOGH)