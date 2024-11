Ouderraad leef- en leerschool Sint-Elooi is 50 jaar jong

Leef- en leerschool Sint-Elooi vierde op zaterdag 28 september het 50-jarig jubileum van het oudercomité. Maar liefst 120 oud-leden, erevoorzitters, leerkrachten en sympathisanten beleefden een leuke avond in de Verrekijker.

Een erehaag van erevoorzitters vormde vanaf 18.30 uur het verwelkomingscomité van de bezoekers. Burgemeester Lieven Huys benadrukte tijdens het formele openingsuur van de avond het belang van het oudercomité in de voortrekkersrol die de school van Sint-Elooi nog altijd heeft in de regio.

Hechte gemeenschap

Onderwijsschepen Stefaan Verhelle, zelf ook erevoorzitter en vader van twee oud-leerlingen, focuste op het gegeven dat kinderen veel meer kansen krijgen om open te bloeien in een hechte gemeenschap.

“In de Sint-Elooischool is die mede het resultaat van de inspanningen die tien opeenvolgende ouderraadvoorzitters en een veelvoud aan oudercomitéleden hebben geleverd, samen met de leerkrachten en alle anderen die betrokken waren en zijn. Kinderen worden wat ze ervaren en zien. In een omgeving waar vertrouwen heerst, waar mensen elkaar kennen en ondersteunen, en waar het veilig en goed is, kweek je een generatie van jonge mensen met diezelfde eigenschappen en kwaliteiten. Dat is wat we vanavond vieren.”

Enkele oudercomitéstichters van het eerste uur blikten terug op de pioniersdagen en terwijl de glazen gevuld werden voor de receptie kwamen ook quizvragen tevoorschijn. De combinatie van enkele gerichte vragen en voldoende aanwezig fotomateriaal, maakte de herinneringen aan een halve eeuw ouderraad levendig.

Een tombola met een ballonvaart als hoofdprijs en een optreden van Wolfgang stemden de 120 aanwezigheden tevreden. DJ Steffy loodste de ouderraad vanaf middernacht de volgende 50 jaar binnen.

(GGM)