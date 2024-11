Ouderraad De Leiebloem verpulvert wereldrecord wafelbakken

Het is de ouderraad van Vrije Basisschool De Leiebloem in Machelen gelukt: ze mogen zich de nieuwe wereldrecordhouders in het wafelbakken noemen. Op 24 uur tijd bakten ze maar liefst 34.060 wafels. Het vorige record van 26.200 wafels, op naam van basisschool De Twinkelaar in het Limburgse Dilsem-Stokkem, werd daarmee niet verbroken maar verpulverd.

“We hadden ons als doel gesteld om het te verbreken met minstens 27.000 wafels”, zegt David Timmerman van de ouderraad. “In theorie hadden we ingrediënten genoeg voor 30.000 wafels maar we hebben nog onderschat hoeveel wafels we uit ons deeg konden halen. Voor de recordpoging telden bovendien ook wafels mee die we anders niet zouden verkopen omdat er bijvoorbeeld een hoekje af is.”

“Het is wel mooi dat we het record niet een beetje verbeterd hebben maar echt ruim verbroken hebben. 34.060 wafels, het is niet onverbreekbaar in de toekomst maar ze zullen toch moeite moeten doen. Je moet vooral veel mensen samen kunnen krijgen, zo’n 180 mensen werkten mee aan de recordpoging. Verder is het geheim wapen een gietijzeren wafelijzer: die bakken een stuk sneller dan moderne wafelijzers.”

“Ons record werd officieel geregistreerd door de International Records Support Group (IRSG). In het boek van Guinness World Records zul je ons niet vinden maar we kregen wel een officieel certificaat en ons record telt internationaal. Waar ook ter wereld, als iemand anders het wereldrecord wafels bakken in 24 uur wil verbreken, dan zullen ze er meer dan 34.060 moeten bakken.”

“Voor mij waren de afgelopen 24 uur als een trip, ik zat constant op adrenaline. Ik heb maar een uur of zes geslapen, voor de rest was ik hier. We wisten al een paar uur voor de deadline dat we het record zouden breken maar het was toch een ontlading toen het erop zat. DJ Miles zorgde hier voor de sfeer.”

“Veel wafels waren al op voorhand besteld, de rest verkopen leerlingen van de school deur aan deur. Met de opbrengst willen we een mooie spaarpot aanleggen voor de school waar ze op termijn drie speelplaatsen willen vernieuwen.”