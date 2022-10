Oudenburg doet volksbevraging over WK-dorp

Het WK voetbal komt er aan. Op 23 november geven de Belgen voor de eerste keer in Qatar het beste van zichzelf tegen Canada. In Oudenburg wil een groep jonge ondernemers de supporters samenbrengen in een WK-dorp. Daarom organiseren ze een volksbevraging naar de interesse.

“Anders dan andere edities vindt dit wereldkampioenschap plaats in de winter. “De eventsector is, behalve geplaagd door torenhoge energieprijzen, hierdoor ook minder happig om evenementen rond dit WK te organiseren”, zegt Jeroen Lingier van café Jerre.

“We speelden al even met het idee om een WK-dorp te organiseren in het centrum van onze stad, maar het bleef lang angstvallig stil over onze Rode Duivels”, voegt Sybren Taillieu toe.

“Bij een bespreking in café Jerre stelden we ons de vraag of onze stad wel zit te wachten op een WK-dorp. In plaats van er naar te gissen, met alle risico’s van dien, besloten we het gewoon te vragen aan de bevolking. Zo is #lievertoope ontstaan”, vertelt Simon Bronders.

#lievertoope

Jeroen Lingier (café Jerre) en collectief Fistongs (organisators van onder andere zomerbar Fistong) lanceerden daarom maandagavond een ludieke video. Daarin zie je de oproep naar enthousiaste Oudenburgenaars en voetbalsupporters om via sociale media kenbaar te maken of ze in dergelijk initiatief geïnteresseerd zijn.

“Eind deze week verwachten we de knoop door te hakken. Indien Oudenburg liever samen viert, dan voorzien we graag in een gezellige locatie waar voetbal, de kerstsfeer, jenever, bier en samen zijn, perfect samen gaan”, legt Martijn Verhelst uit.

Supporters die dus liever samen de Belgen naar de overwinningen willen supporteren, kunnen zich tot zondag kenbaar maken via Facebook of Instagram via de hashtag #lievertoope.