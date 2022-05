Oude Nebimsite wordt nieuw woon- en werkproject De Stip: “Bedrijventerrein zal klimaatneutraal zijn”

Naar aanleiding van de Open Wervendag stelde Brocap, samen met partner Nebim, makelaar M.vastgoed en aannemer Morti, hun gezamenlijk vastgoedproject voor: De Stip, een duurzaam woon-, werk- en bedrijventerrein aan de Deerlijksesteenweg 39.

Brocap, een advies- en investeringsvennootschap, focust op de duurzame herontwikkeling van vastgoed met een problematiek. “Denk maar aan bodem- en grondwaterverontreiniging”, duidt Isabel Bal, communicatieverantwoordelijke van Brocap. Met de eigenaar van Nebim, die het industrieterrein gebruikte als herstelwerkplaats voor carrosseriewerken van vrachtwagens, werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

“Op het terrein was een beperkte bodem- en grondwaterverontreiniging met minerale olie aanwezig. Door de verontreiniging onder de bestaande gebouwen te lokaliseren kon een sanering gebeuren die noodzakelijk was bij een herontwikkeling van het terrein.”

Het gebied wordt een gemoedelijke overgang van wonen naar werken – Isabel Bal, communicatieverantwoordelijke Brocap

Op De Stip zal Brocap een duurzaam en kwalitatief woon- en werkproject realiseren. Het zal onder meer 8 loodsen met woonst (huisnijverheid) en 25 appartementen omvatten. Verder is er nog kantoor- en handelsruimte. Het bedrijventerrein zal klimaatneutraal zijn. “Zo is het aangesloten op het warmtenet van Harelbeke. Denk ook aan hernieuwbare energie, CO2-neutraal energieverbruik, verminderde verharding en ruimte voor water en groene partijen”, aldus Stefanie Longueville van Brocap.

Bedrijvigheid en wonen

Samen met Plan+ en partner Nebim zorgde Brocap ervoor dat het ruimtelijk uitvoeringsplan werd omgevormd. “Dit gebied zal niet enkel nog een bedrijvenzone op zich zijn, maar ook een gemoedelijke overgang van wonen naar werken, verbonden door groen en een toren van bedrijfsondersteunende functies, met bijvoorbeeld een boekhouder, opleidingscentrum of communicatiebureau”, zegt Isabel.

“Het wordt een combinatie van bedrijvigheid en wonen in de kern van een stad. Daarmee bespaar je als bedrijf tijd en kilometers aan verplaatsing en ontstaat er minder mobiliteit en meer vrije tijd. De kleine zelfstandige zal een huis- en werkplek op dezelfde plaats hebben en de ruimte die het bedrijf in de week gebruikt, zal tijdens het weekend als speelzone of voor andere recreatieve activiteiten gebruikt kunnen worden. Zo komen bedrijventerreinen ook ’s avonds en in het weekend meer tot leven.” De laatste hand wordt aan de wegenis gelegd en binnenkort start de bouw van de loodsen en huisnijverheid.