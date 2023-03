Oude loods op Stade Kortrijk opgeknapt tot ‘Sportschuur’:“Voor voetbalwerking en sociale projecten van KVK”

Met de vernieuwde Sportschuur zet Kortrijk een nieuwe stap in de ondersteuning van de sociaal-sportieve werkingen. Elke week zullen meer dan 150 kinderen en jongeren het gebouw gebruiken voor sport en vrije tijd. Ook de jeugdopleiding van KV Kortrijk zal gebruik maken van het gebouw en neemt het dagelijks beheer op zich. Voor de verbetering van de Sportschuur met kunstgrasveld werd vanuit sociaal beleid 23.700 euro uitgetrokken.

De Sportschuur is een loods van 16 bij 40 meter op het domein van KVK Jeugdacademie die sinds 2015 in volle renovatie is. Voor de renovatie sloegen OCMW Kortrijk en KV Kortrijk de handen in elkaar. “Het is de bedoeling dat de verschillende voetbalwerkingen en sociale projecten van KV Kortrijk er kunnen plaatsvinden. Zo zullen de projecten Buurtsport, Homeless cup, G-Voetbal en wandelvoetbal er hun onderkomen vinden voor (winter)trainingen”, duidt schepen van Sport Wouter Allijns (Team Burgemeester). “We doen jong talent groeien en tonen alle Kortrijkse kinderen en jongeren dat ze het waard zijn, ook zij die soms het gevoel hebben uit de boot te vallen. We investeren vanuit sociaal beleid 100.000 euro in nieuwe pleintjes: een ondergrond in kunstgras, plaatsen van omheiningen, nieuwe doelen. Het oude tennisterrein Wembley wordt een nieuw omnisportveld dat altijd toegankelijk is voor sociaal sportieve activiteiten”, duidt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (Vooruit).

Jong talent doen groeien en ondersteunen

De sportschuur bevindt zich op de KVK-jeugdacademie. “Voor de jongeren die wij bereiken is dat erg belangrijk. Ze komen meestal bij ons om hun vrienden te zien en te ontspannen maar daarnaast is het voor velen een droom om professioneel door te groeien. Dat ze mogen trainen op een kunstgrasveld op een site van KVK doet hen in hun dromen geloven. Bovendien is de site vrij centraal gelegen en goed bereikbaar”, vertelt Mohamed Cabdulkadir, initiatiefnemer van Himilo vzw.

We investeren vanuit sociaal beleid 100.000 euro in nieuwe pleintjes – Schepen van Sport Wouter Allijns (Team Burgemeester)

“Onze filosofie is dat elke jongere het recht heeft om in een deftige sportinfrastructuur te spelen. Openbare pleintjes zijn leuk maar zeker in de winter is er nood aan een overdekt terrein als de weersomstandigheden slechter zijn. Dat deze indoor sportinfrastructuur op de KVK-jeugdacademie ligt geeft een extra touch aan het straatvoetbal”, zeggen de broers Younes en Youssef El Haddaji van Red Side Academy.