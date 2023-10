Oude brandweerkazerne Waregem tegen de vlakte voor Boulodroom: “Nieuwe thuis petanqueclubs”

De gemeenteraad in Waregem keurde het ontwerp voor de nieuwe Boulodroom op ’t Gaverke goed. De oude brandweerkazerne in de Weversstraat wordt gesloopt en in de plaats verrijst een nieuw gebouw met onder meer twaalf petanquevelden. De site wordt ook deels onthard en verbonden met het aangrenzend ontmoetingscentrum.

Afgelopen lente namen de brandweerkorpsen van Waregem en Beveren-Leie hun intrek in de nieuwe kazerne langs de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve. Het was even zoeken naar een nieuwe invulling voor de voormalige post in de Weversstraat op ’t Gaverke. Er was namelijk sprake om er Het Vlaamse Kruis of Rode Kruis te installeren. Maar de kazerne gaat eind dit jaar tegen de vlakte om er een nieuwe Boulodroom neer te zetten.

In de eerste fase worden de oude brandweerkazerne, de conciërgewoning ernaast en het voormalige dienstencentrum gesloopt, wat later volgen de houten chalets op de site van ‘t Gaverke. “Tegen de achterkant van de Chirolokalen komt een nieuw gebouw met daarin ruimte voor twaalf petanqueterreinen, een secretariaat, bergingen en een cafetaria”, duidt schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V).

Ontharding

“Het gebouw zelf heeft een bebouwde oppervlakte van ongeveer 815 vierkante meter en moet de nieuwe thuis worden van drie petanqueclubs: De Poedels en KPC De Bevers die momenteel nog onder de esplanade bij Sportcentrum De Treffer gevestigd zijn, en petanqueclub ’t Gaverke die nu de houten chalets gebruikt.”

De totale verharde oppervlakte met het gebouw, terras en de buitenterreinen zal 1.250 vierkante meter bedragen. “Op dit moment, voor de sloop- en bouwwerken, bedraagt die 2.900 vierkante meter. We ontharden dus een grote zone, die in de toekomst zal aansluiten bij het reeds aanwezige groen.”

Er komt op termijn ook een trage verbinding vanaf het nieuwe gebouw tot aan de parkeerplaatsen aan OC ‘t Gaverke. Het stadsbestuur denkt ook aan duurzaamheid door het plaatsen van zonnepanelen en in te zetten op geothermie voor de verwarming. De start van de werken staat eind dit jaar gepland.

PFAS

Het project kost zo’n 1,7 miljoen euro. “We hebben bij Sport Vlaanderen een subsidieaanvraag ingediend, bij goedkeuring kunnen we op die manier twintig procent van de kosten recupereren.” De gemeenteraad keurde het project unaniem goed. Al had de oppositie toch enkele bedenkingen. Groen vindt het jammer dat er enkel petanque mogelijk is, N-VA/Open VLD wil dat de verenigingen er ook kunnen spelen.

Geert Deroose (N-VA/Open VLD) vroeg of er een bodemonderzoek volgt, aangezien er bij veel andere oude brandweerkazernes PFAS-verontreiniging wordt vastgesteld. Ook Simon Wemel (Groen) vindt dat de stad haar verantwoordelijkheid moet nemen. Schepen Soens reageerde dat de site op vandaag niet erkend is als PFAS-vervuild gebied, maar dat de stad er wel een zicht op wil krijgen.