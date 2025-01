Oud-schepen Jean Castrique van Komen-Waasten overleden

Op zaterdag 25 januari is oud-schepen Jean Castrique op 85-jarige leeftijd overleden. ‘Jeannot’, zoals hij genoemd werd, was enorm bekend en geliefd in zijn eigenste Ploegsteert. Hij was er nauw verbonden met het sociale leven en vooral ook de plaatselijke voetbalclub, waar hij medestichter van was. Hij was eigenlijk zo een beetje de ‘burgemeester van Ploegsteert’, en het scheelde zelfs niet veel of hij was het nog geweest ook.

Jean Castrique werd op 12 september 1939 geboren op een boerenhofstede aan de Kleine Brugstraat in Ploegsteert, in de buurt van de Busschemeersen en op een boogscheut van de kerk van Wulvergem. Hij was de oudste van zes kinderen, waarvan er een vroegtijdig stierf. Toen hij amper zes jaar oud was, verloor hij zijn mijn moeder. Zijn vader hertrouwde met zijn eerste jeugdliefde, maar zo’n tien jaar later zou ook hij omkomen bij een tractorongeval op de boerderij.

Toen zijn stiefmoeder haar intrek nam op de boerderij, werd beslist dat de twee oudste zonen op internaat zouden gaan : in het Juvenat des Soeurs de la Sainte-Union in Kain bij Doornik. Onderwijs in het Frans dus, wat de moedertaal was bij hem thuis. Maar Jean, toen amper 7 jaar oud, was een schrander manneke en leerde al heel snel ook een flink mondje Vlaams van de boerenknechten op het land. Aan zijn twaalf jaar ging hij dan naar het college in Komen, maar aan zijn veertiende was het daarmee gedaan : hij kon thuis blijven om te werken. “Niet dat me dat ooit gespeten heeft : werken is gezond, zowel fysiek als mentaal”, verklaarde hij ooit in een interview aan onze krant.

Naar Ploegsteert-plaats

Aan zijn 27 jaar komt er een grote kentering in het leven van Jeannot. Zijn nonkel Gaston Deleplanque, die in Ploegsteert de agent was van het Gemeentekrediet en zelf geen kinderen had, vroeg hem zijn opvolger te worden. Wat eigenlijk goed uitkwam, want ze waren daar nog met twee zonen op de boerderij en er kon er maar een voortdoen. Zo bleef zijn broer Ghislain boeren en werd Jean in 1966 bankier. Ondertussen was hij op 21 september van datzelfde jaar ook in het huwelijk gestapt met Ginette Mahieu, een dochter van de Ferme Basse Cour aan de Douve in Mesen. Het paar, dat zich een woning bouwt aan de Armentièresstraat, kijgt drie kinderen : Philippe, Françoise en Jean-Yves, die zorgden voor vijf kleinkinderen.

Maar de komst naar Ploegsteert-plaats heeft ook nog andere gevolgen : het duurt geen tijd of Jeannot wordt aangezocht om op de PSC-lijst te staan. “Ik werd gevraagd door toenmalig burgemeester Théophile Poupaert en stond in 1970 uiteindelijk zelfs tweede, vlak na hem”, blikte Jeannot terug op het einde van zijn politieke carrière. “Ik was verkozen, maar o wee : de PSC verloor met zeven tiende van een stem – je mocht toen nog panacheren – haar absolute meerderheid ! Poupaert legde zich daarbij neer en de socialist Laroye werd burgemeester. Moest ik toen de ervaring gehad hebben die ik nu heb, ik was dadelijk gaan onderhandelen met Gérard Devroede om coalitie te maken met de liberalen. Ik kon potverdorie burgemeester geworden zijn, want Poupaert was toen al een tachtiger !”

Stem van de landbouwers

Jean Castrique werd dus gemeenteraadslid, in de laatste bestuursperiode van het onafhankelijke Ploegsteert. Maar ook na de fusie was hij vlot verkozen in de gemeenteraad van Komen-Waasten, en in 1983 werd hij zelfs schepen. In 1989 en 1995 kon hij door het bijzonder statuut van Komen-Waasten geen schepen worden, maar in 2001 werd hij het opnieuw. Tussendoor was hij altijd wel gemeenteraadslid gebleven, en dat deed hij met verve. Hij schrikte er niet voor terug om over een heel aantal zaken ongezouten zijn mening te geven – hij was ook gezegend met een krachtige stem – maar hij was altijd de eerste om met zijn gezond boerenverstand oplossingen te helpen zoeken als er zich problemen stelden.

In 2007 kwam er een einde aan zijn 36-jarige loopbaan in de gemeenteraad. Hij was geen kandidaat meer en wou plaats maken voor de jongeren. Maar hij is nog lang niet uitgeblust en gooit zich nu op het OCMW, waar hij lid wordt van het vast bureau. De bouw van het nieuwe rusthuis in Ploegsteert wordt meteen een van dé dossiers waar hij voor gaat. 18 jaar lang zal hij nog blijven zetelen in de OCMW-raad

Tijdens zijn politieke loopbaan heeft Jean Castrique altijd door dik en dun de landbouwers vertegenwoordigd en verdedigd. Het feit dat hij perfect Nederlands sprak heeft hem daar natuurlijk wel flink bij geholpen. Hij was ook secreatris van de Komense afdeling van de Waalse landbouwfederatie.

Overal aan en bij…

Jeannot behoorde in maart 1973 ook tot de stichters van voetbalclub US Ploegsteert, waar hij nog altijd secretaris van was. Hij was verder ook stichter en voorzitter van Soleil et Verdure, een groepering die instaat voor vakantiekampen voor de jeugd. Als voorzitter van de vereniging Sourire pour les cheveux blancs zorgde hij voor animatie voor de bejaarden van Ploegsteert, en ook van de turnclub Gars de Lys was hij voorzitter.

En hij fietste zich ook wel graag in de belangstelling: zo kwam hij in 2002 uitgebreid aan het woord in Man Bijt Hond op TV, en lanceerde hij via onze krant een oproep aan Vlaams minister-president Yves Leterme om persoonlijk bij hem thuis langs te komen om “een paar prangende kwesties persoonlijk met hem te bespreken.” Waar Leterme ook graag op inging : op 24 februari 2007 belde hij om klokslag 11 uur aan in de Armentièresstraat 17 voor een meer dan hartelijke babbel. “U zou een goed premier zijn”, zei Jean hem toen. En zie : hij had alweer gelijk…

Een laatste groet aan Jean Castrique kan worden gebracht in het rouwcentrum Eddy Rotsaert, in de Ploegsteertstraat in Waasten.