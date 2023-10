Oud-medewerkers Radio Caraad verzamelen in Aarsele: “Terugkeer zit er niet in, maar reünie was zeker voor herhaling vatbaar”

De medewerkers van de verdwenen radiozender Radio Caraad kwamen afgelopen weekend samen voor een eerste reünie in de parochiezaal in Aarsele. Liefst 51 oud-medewerkers daagden op om samen herinneringen op te halen. En dat zijn er heel wat, want bijna 38 jaar was Caraad te horen op de FM-band. Tot het frequentieplan in 2017 het lot van de zender bezegelde.

Radio Caraad begon in 1979 als piratenzender op de middengolf. Bezieler Ivan Craeye en zijn collega’s waren toen amper zeventien jaar. Op 5 augustus 1980 gingen ze voor het eerst in de ether op de FM-band als één van de eerste vrije radio’s in de brede regio. Al snel kreeg de zender een trouw luisterpubliek. Via latere samenwerkingen met Spitsradio (1998), Radio Contact (2001) en Crazy FM (2008) werd dat verhaal stapsgewijs uitgebreid. “Radio maken is keihard werken”, blikt Ivan terug. “Maar we hebben ook vooral heel veel plezier gemaakt samen.”

Eind in 2017

Op 31 december 2017 kwam er echter een einde aan dat verhaal. Door het nieuwe frequentieplan van toenmalig mediaminister Sven Gatz verloor Radio Caraad de frequentie aan Radio Meteor. Dat leidde tot een heuse vete tussen de twee lokale zenders, met harde woorden, vermeende sabotages en pesterijen op sociale media. De ruzie escaleerde tot een rechtszaak rond laster en eerroof. Omdat het om een zogenaamd drukpersmisdrijf ging zag het er zelfs even naar uit dat de zaak mogelijk voor assisen zou moeten komen. Zo ver kwam het voorlopig niet, maar de zaak is bijna zes jaar na het einde van Caraad nog steeds niet afgesloten. “Er is nog geen uitspraak over. Dat dossier zit bij mijn weten nu ergens in Gent”, zegt Ivan daar kort over.

Al haalt hij naar eigen zeggen liever geen oude koeien uit de sloot. “Het einde van Caraad was een grote klap voor ons, maar nu is dat een afgesloten hoofdstuk. Het is al een hele tijd geleden en het is jammer dat het zo is moeten eindigen, maar ik denk liever terug aan de mooie tijden die we in die 38 jaar samen hebben beleefd. Nog altijd hebben we trouwens onze studio in de Sterrestraat in Aarsele. Die is nog intact en heel regelmatig komen we daar nog altijd samen met enkele vrienden om herinneringen op te halen of gewoon om een samen een glaasje te drinken.”

Niet rendabel

Of Radio Caraad ooit nog terug komt? “Lange tijd hebben we met het idee gespeeld om een internetradio op te richten”, geeft Ivan toe. “Maar daar zijn we uiteindelijk van af gestapt. Met Caraad hadden we destijds verschillende adverteerders, maar diezelfde adverteerders overtuigen met een internetradio met een beperkt luisterpubliek lijkt onbegonnen werk. We zouden nooit meer een rendabel verhaal op poten krijgen. Dus Caraad zal niet meer terugkeren. Maar de reünie was zeker en vast voor herhaling vatbaar. Van de 79 medewerkers die we aanschreven, kwamen er 51 opdagen. Zelfs een medewerker uit Eindhoven, die er van in het prille begin in 1980 bij was, kwam speciaal naar Aarsele. Het was heel fijn om iedereen terug te zien.” (SV)