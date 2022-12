Oud-leerkracht en oorlogskenner Johan (61) is Ridder in de Leopoldsorde: “Pionier van herinneringseducatie”

Johan Durnez (61) ontving dinsdagavond het ereteken van Ridder in de Leopoldsorde. De hoogste Belgische onderscheiding werd de oud-leerkracht toegekend voor zijn jarenlange inzet op vlak van herinneringseducatie. Zo richtte Johan, die dinsdag al zijn derde medaille in ontvangst nam, diverse projecten en herdenkingen op rond de Eerste en Tweede Wereldoorlog. “Als kleine jongen was ik reeds enorm gefascineerd door de verhalen van oud-strijders.”

De oud-geschiedenisleerkracht werd dinsdagavond verrast in het VTI. Oud-directeur Filip Vanhauwaert, zorgcoördinator Luc Verbauwhede en directeur Joachim Archie hadden namelijk heel wat vrienden, familie en een deel van het gemeentebestuur uitgenodigd om Johan in de bloemetjes te zetten. Burgemeester Kurt Vanryckeghem spelde hem, na enkele mooie woorden van de aanwezigen, het ereteken van Ridder in de Leopoldsorde op. Het is de hoogste Belgische onderscheiding en komt toe aan inwoners met een lange en trouwe loopbaan én met een bijzondere verdienste. “Johan ontvangt het ereteken omwille van zijn jarenlange inzet voor herinneringseducatie op verschillende campussen van de Sint-Paulusschool. Vanuit een grote gedrevenheid en met veel passie zette hij samen met onze leerlingen verschillende projecten op, zoals het monument voor het bombardement op de Gernay-fabriek”, vertelt directeur Archie.

Oorlog als rode draad

Johan startte op 1 september 1990 in het VTI, bij het begin van de Eerste Golfoorlog, en ging vorig jaar met pensioen tijdens de Russische inval in Oekraïne. “De oorlog loopt inderdaad als een rode draad doorheen mijn carrière”, vertelt hij. Als gids nam hij de voorbije decennia leerlingen en leerkrachten op sleeptouw langs slagvelden en massagraven. “Ik ben vooral enorm fier dat mijn inzet voor herinneringseducatie op deze manier wordt beloond. Ik wil de collega’s graag bedanken voor de ruimte die ik kreeg om naast het gewone lesaanbod de verschillende projecten te kunnen uitwerken.”

De interesse voor de oorlog werd aangewakkerd in zijn geboorteplaats Geluwe. “Ik was enorm gefascineerd door de verhalen van oudere mensen, zowel oud-strijders als gewone burgers. In het tweede leerjaar noteerde ik mijn eerste verhaal over de Chinezen die het front na WO I kwamen opruimen.” Doorheen de jaren verzamelde Johan diverse pronkstukken en werd hij via gemeenschappelijke interesses bevriend met heel wat Australiërs. In 2013 ontving hij als een van de allereerste Belgen de Honorary Medal of the Order of Australia van het Australische staatshoofd. In 2017 volgde het ereteken van Ridder in de Kroonorde.

Middagdutje

Johan weet zijn dagen te vullen. “Ik heb nog heel wat materiaal dat wacht op ordening, beschrijving en archivering. Ik staa nog steeds rond kwart voor vijf ‘s morgens op. Maar mijn middagdutje duurt nu iets langer en doe ik in mijn gemakkelijke zetel, en niet meer op een stoel in de leraarsbibliotheek.” (Levi Verbauwhede)