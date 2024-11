Oud-gemeenteraadslid Germaine viert eeuwfeest

Germaine Vandendriessche werd in wzc Onze-Lieve-Vrouw ter Westroze gevierd voor haar honderdste verjaardag. Germaine werd op 26 oktober 1924 in Westrozebeke geboren. Ze was gehuwd met meester Gerard Dehullu, die les gaf aan de plaatselijke jongensschool. Hun huwelijk bleef kinderloos. Germaine was één legislatuur gemeenteraadslid in Westrozebeke. Na de fusie met Staden koos ze ervoor om uit de politiek te stappen. “Ik wilde als vrouw ‘s avonds liever niet alleen op pad richting Staden en terug”, legt Germaine uit. Germaine verblijft sinds twee jaar in het rusthuis. Ze werkte nog in de tuin tot haar 98ste en reed tot op die leeftijd ook nog met de wagen. In het rusthuis speelt ze graag kaart en Rummikub. (BCH/foto JCR)