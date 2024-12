Orgel Sint-Amanduskerk in Meulebeke krijgt opknapbeurt

Het orgel van de Sint-Amanduskerk in Meulebeke krijgt volgend jaar een opknapbeurt. Dat blijkt uit een aanpassing voor het meerjarenplan van de kerkfabriek.

“Het gaat om een onverwachte uitgave van 25.000 euro die toegevoegd is aan de investeringstoelage”, verduidelijkt burgemeester Dirk Verwilst. “Op die manier willen we het orgel weer in ere herstellen. Een andere budgetwijziging die er komt is het vervangen van de geluidsinstallatie in de kerk van Marialoop. Daar trekken we tienduizend euro voor uit.”