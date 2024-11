Organisator van rommelmarkt in Blijmare houdt ermee op wegens… mogelijke schade aan bloembollen

De organisator van de rommelmarkt in de wijk Blijmare in Sint-Andries wil er na 34 jaar mee ophouden. De reden? De heraanleg van de straten. Tijdens de Brugse gemeenteraad vreesden twee raadsleden voor de sociale cohesie in de wijk.

Zowel Andries Neirynck (Groen) als Geert Van Tieghem (N-VA) betreuren dat er een einde komt aan de jaarlijkse rommelmarkt in mei in Blijmare: “Ze lokte duizenden bezoekers, er zijn nauwelijks andere activiteiten in deze wijk. Zo’n rommelmarkt zorgt voor ontmoeting en sociale cohesie.”

Professioneel

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zette de puntjes op de i’ in dit dossier: “Toen Blijmare nog een jonge wijk was, hebben enkele buurtbewoners een rommelmarkt opgezet. Maar de jongste jaren was dit evenement in hoofdzaak de organisatie van één bewoner, een professional, die in heel West-Vlaanderen rommelmarkten op touw zet.”

“Die wil er nu mee stoppen, wegens de heraanleg van de wijk is de rijbaan smaller geworden. Hij wil het grasperk niet gebruiken, omdat hij vreest een schadevergoeding te moeten betalen. Want de groendienst plant er bloembollen die in het voorjaar uitkomen…”

“Is het schrappen van een activiteit per jaar een aanslag op de sociale cohesie in de wijk? Ik verkies een veiliger straat, de heraanleg van de wijk is er gekomen na inspraak van de bewoners. Er zijn trouwens al andere kandidaten voor het orgniseren van een rommelmarkt”, aldus Dirk De fauw.