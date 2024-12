Organisatie van Christmas Craft Fair schenkt opbrengst en speelgoed aan vzw De Loods

De Zillebeekse Gemeenschap organiseerde onlangs een Christmas Craft Fair, een originele Engelse kerstmarkt, in OC In ‘t Riet in Zillebeke. Dat werd een succes over de hele lijn en de organisatoren zijn dan ook verheugd dat ze een mooie som geld kunnen schenken aan vzw De Loods uit Loker, dat als goede doel gekozen werd. Naast de centjes werd er ook nog heel wat speelgoed aangekocht en geschonken aan De Loods. Bruno Schelstraete, voorzitter van De Loods, mocht het geld en het vele speelgoed in ontvangst nemen uit handen van Wivine Desramaults, Philippe Gerard en Liz Millward, de organisatoren van de kerstmarkt. (foto EF)