Organisatie Lichtjesshow schenkt cheque aan G-voetbal Club Roeselare

De organisatie van de achtste Lichtjesshow deelde zondag een eerste cheque uit van hun opbrengst. De G-werking van Club Roeselare kreeg 5.000 euro. Daarmee kan de voetbalclub investeren in specifiek materiaal. “Verder krijgen onze spelers met beperking ook een mooie korting bij het inschrijvingsgeld”, opent verantwoordelijke Stefaan Bogaerts. “Per training of wedstrijd komt dit neer op iets meer dan 1 euro per sessie voor de Roeselarenaars. Daarvoor krijgen ze ook nog om de twee jaar een nieuwe training. Met de centjes regelen we ook extra vervoer voor de G’s. Veel ouders hebben geen of weinig vervoersmiddelen door een beperkt inkomen of hoge kosten waardoor wij voor de verplaatsingen naar wedstrijden of tornooien minibusjes inzetten. Sowieso komen er binnen het seizoen nog verschillende onverwachte onkosten… we zijn dus heel blij dat jullie aan ons hebben gedacht voor een deel van de opbrengst.” (SBR/foto SB)