Oranjehuis is één van de Radicale Vernieuwers 2024: Trendsetters voor een betere maatschappij

De Sociale InnovatieFabriek ging voor de vijfde keer op zoek naar inspirerende initiatieven uit Vlaanderen en Brussel. Uit 163 inzendingen selecteerde een jury, onder leiding van actrice Lynn Van Royen, tien finalisten. Zij mogen zich vanaf vandaag Radicale Vernieuwer noemen, waaronder vzw Oranjehuis uit Kortrijk.

Oranjehuis ondersteunt kwetsbare jongeren in West-Vlaanderen. Met hun werking Back On Track zetten ze zich in voor een doelgroep die vaak nergens anders terechtkan: dak- en thuisloze jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar, waarvan sommigen in de gevangenis hebben gezeten. Tijdens een persoonlijke en intensieve begeleiding van één jaar ligt de focus niet alleen op opnieuw een dak boven hun hoofd krijgen, maar ook op persoonlijke groei en het versterken van hun netwerk.



“Jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar, het is een leeftijdscategorie die veel mensen niet direct associëren met dakloos zijn”, vertelt Wouter Vanclooster, coördinator van Team Jongvolwassenen bij vzw Oranjehuis. “Het cliché van de oude man met de grijze baard die onder een brug slaapt, dat klopt totaal niet met de realiteit. Deze jongeren zijn meestal niet zichtbaar op straat. Ze slapen de ene nacht bij een verre vriend, de volgende bij een kennis, tot hun opties uitgeput zijn. Die onzichtbaarheid maakt hen extra kwetsbaar.”

Voor jongvolwassenen zonder vaste woonplek is dak- en thuisloosheid vaak slechts een symptoom. “In de praktijk zien we dat een stevig sociaal netwerk de belangrijkste basis is voor een succesvolle herstart”, legt Back On Track-teamcoach Phaedra Caron uit. “Want onze begeleiding stopt na een jaar, en dan willen we dat onze jongeren een vangnet hebben. Daarom proberen we altijd in gesprek te gaan met hun omgeving: ouders, familie, vrienden, buren. Soms zelfs met de ex-partner of de dealer. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar wel belangrijk op lange termijn.”

Vzw Oranjehuis opende vorig jaar in Kortrijk de deuren van de allereerste mobiele woonsite voor jongvolwassenen © vzw Oranjehuis

4 jaar na de start biedt Back On Track intussen heel wat opties aan qua woning, afhankelijk van waar de jongere in kwestie nood aan heeft. Van tijdelijke woningen in samenwerking met lokale overheden tot zelfs een complete site met wooncontainers in Kortrijk. “We streven niet naar snelle woonoplossingen, wel naar stabiele plekken waar jongeren echt aan hun toekomst kunnen werken,” nuanceert Wouter. “In deze woningen krijgen ze de kans om hun zelfstandigheid op te bouwen. Ze kunnen hier zelfs doorstromen naar het reguliere aanbod wanneer ze er klaar voor zijn. Een kans die voor velen een nieuw begin betekent.”