Oranje vzw lanceert crowd-funding voor duurzaam project

Oranje vzw lanceert een crowdfundingscampagne voor de aankoop van een elektrische pers voor het project PERSpectief in Brugge. Oranje vzw en AZ Sint-Jan Brugge slaan al enkele jaren de handen in elkaar voor de recyclage van gebruikte sterilisatiedoeken uit het operatiekwartier.

Doeken die vroeger op de afvalberg zouden belanden, worden door deelnemers van dagbesteding in Oranje, ontstickerd, geplooid en geperst. Daarna worden ze naar een recyclagebedrijf gebracht om te verwerken tot plastic korrels, om tenslotte verwerkt te worden tot een nieuw product, zoals autodashboards of tuintafels. Om het proces vlotter te laten verlopen, zoekt Oranje naar middelen om een elektrische pers aan te schaffen. Op dit moment gebeurt het persen van de doeken immers met een manuele pers. “De manuele pers is niet evident voor onze cliënten, omdat je heel wat kracht nodig hebt om die pers naar beneden te duwen. Daarnaast moet je ook knopen maken, terwijl je je kracht gebruikt om die pers naar beneden te duwen. Die combinatie van handelingen is voor onze cliënten zeer moeilijk”, zegt Lieselot Gykiere van Oranje vzw. “Er komen meer doeken toe dan wij kunnen verwerken. Met een elektrische pers gebeurt een groot stuk automatisch. Die is makkelijk te bedienen door mensen met een beperking, of andere vorm van kwetsbaarheid. Je moet minder kracht zetten, en er moeten minder handelingen tegelijk gebeuren. Onze cliënten zullen dus geen overbelasting ervaren.”

Toffe rewards

Met een elektrische pers wordt het proces toegankelijk voor iedereen en kunnen er meer doeken verwerkt worden. Voor de aankoop van zo’n elektrische pers wordt daarom een crowdfundingscampagne georganiseerd. In totaal moet Oranje vzw 4.000 euro inzamelen. Dat bedrag wordt dan verdubbeld door het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer om tot een totaalbedrag van 8.000 euro te komen. “Halen we de 4.000 euro niet, dan moeten we helaas alle steun terugstorten. Elke bijdrage, klein of groot, maakt dus een verschil. Wie het project wil steunen, kan dit doen via growfunding.be/perspectief. In ruil voor de steun kan men dan kiezen uit verschillende toffe rewards”, besluit Lieselot Gykiere.