Oranje start broodnodige nieuwe woondienst O’ville

In het voormalige hotel Moby Dick in de Jules de Troozlaan opende Oranje een nieuwe woongroep voor mensen met een ondersteuningsnood. “We bieden in O’ville een warme thuis aan iedereen die ondersteuning nodig heeft, met persoonlijke zorg en begeleiding op maat”, vertelt coördinator Anneleen Vanoost.

Vzw Oranje beantwoordt hiermee aan een bestaande nood. “De aanvragen voor een woonplaats met nodige ondersteuning bleven maar binnenstromen in onze regio”, aldus Vanoost. “Daarom blijven we hier dus investeren in locaties. We waren al een tijdje op zoek naar een geschikt pand in Blankenberge.”

Vzw Oranje sloeg hiervoor de handen in elkaar met WP Hotels & Events, het bedrijf achter Het Witte Paard, dat het pand verhuurt. Ook daar zien ze in de samenwerking een meerwaarde. “De transformatie van de Moby Dick weerspiegelt onze toewijding om iets waardevols te doen voor de gemeenschap: waar vroeger gasten kwamen om te ontspannen, vinden bewoners nu een plek om zich thuis te voelen. En ondertussen dragen de bewoners ook hun steentje bij in Het Witte Paard: één dag per week komen ze bij ons helpen met het onderhoud en het klaarzetten van de verschillende theaterzalen”, zegt zaakvoerster Ann Fransen.

O’ville telt veertien volledig uitgeruste kamers met eigen sanitair. “Het restaurant werd omgebouwd naar een woon- en keukengedeelte en het gelijkvloers kreeg ook nog een extra bureau. Een vijftiende kamer dient dan weer om ons nachtpersoneel te huisvesten. We verwachten dat O’ville binnen een zestal maanden volledig volzet zal zijn”, aldus nog Anneleen Vanoost. (WK)