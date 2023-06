Optredens van Margriet Hermans, Alwin en Johny Clarysse tijdens kermis in Noordschote: “Drank, eten, muziek en ambiance”

Het feestcomité van Noordschote heeft voor het kermisweekend op 16, 17 en 18 juni opnieuw een gevarieerd programma samengesteld. Margriet Hermans, de Nederlandse zanger Alwin en accordeonvirtuoos Johnny Clarysse zorgen voor de muziek. Ook goochelaar Jean-Paul komt langs.

Het feestcomité van Noordschote keert grotendeels terug naar het kermisconcept van voor de coronajaren. “Het hele kermisgebeuren vindt plaats in een tent op het Noordschoteplein”, zegt voorzitter Lieven Vlamynck. “We voorzien drank, eten, muziek en ambiance. Ook aan de kinderen hebben we gedacht met attracties zoals een draaimolen, schietkraam, bollo smito en eendjes vissen.”

Margriet Hermans

Op vrijdag 16 juni om 19 uur wordt de kermis ingezet met een worstenkaarting in café ‘t Hooiland. Maar het eigenlijke feestgedruis start op zaterdag 17 juni om 18 uur. Accordeonvirtuoos Johnny Clarysse zet dan de kermis in. Een speciaal moment voor hem, want vijftig jaar geleden stond hij in Noordschote voor de allereerste keer op het podium. Daarna maakt Margriet Hermans om 18.45 uur haar opwachting. Haar hit Lekker blijven hangen zal ongetwijfeld op de setlist staan. Echt blijven plakken in Noordschote zal ze wellicht niet kunnen, want diezelfde avond staat nog een optreden in Kermt nabij Hasselt op haar programma.

Barbecue

Na de optredens is het tijd om de innerlijke mens te versterken met een lekkere barbecue. Op het menu staan verschillende soorten vlees en groenten met frietjes. De prijs voor volwassenen bedraagt 20 euro. Kinderen kunnen frietjes met frikandel eten voor de prijs van 7 euro. In de prijs is zowel voor de volwassenen als de kinderen een ijsje inbegrepen. Kaarten zijn te bestellen tot en met 9 juni door het verschuldigde bedrag te storten op het rekeningnummer BE54 1030 2878 2897 met vermelding BBQ, naam, aantal volwassenen en kinderen of door een mailtje te sturen naar fcnoordschote@hotmail.com. Kaarten zijn ook te verkrijgen bij de leden van het feestcomité. Aanschuiven voor de barbecue kan direct na het optreden van Margriet Hermans en dat tot 21 uur. Ook op zondag 18 juni valt er in en rond de feesttent heel wat te beleven. De koninklijke harmonie St.- Cecilia uit Merkem opent de kermiszondag om 15 uur. Om 16 uur komt meestergoochelaar Jean-Paul langs. “Zijn spectaculaire goocheltrucs zullen jong en oud verbazen”, verzekert Lieven Vlamynck. “Jean-Paul is beroepsgoochelaar sinds 1998. Door zijn jarenlange ervaring is hij dan ook een meester in het vak. VTM-goochelaar Nicholas is trouwens een van zijn leerlingen.” Om 18 uur maakt Johnny Clarysse opnieuw zijn opwachting. Terwijl het feestcomité de aanwezigen voorziet van drank, zorgt Ferm Noordschote met oliebollen en de Landelijke Gilde met braadworsten voor spijs. Om 20 uur brengt de Nederlandse zanger Alwin zijn beste ambiancenummers. “Johnny Clarysse sluit de avond af”, zegt Lieven Vlamynck. “We willen hem van harte bedanken voor zijn jarenlange inzet tijdens het kermisweekend.”