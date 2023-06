Oproep voor meer openbare toiletten in Brugge: “Vrouwen en mensen met medische aandoeningen niet geholpen met urinoirs”

In de Steenstraat in Brugge werd op zaterdagvoormiddag 24 juni gemanifesteerd voor meer openbare toiletten in de stad. Het ging om een initiatief van de actiegroep Plasvriendelijk Brugge, gesteund door Groen Brugge en de nieuwe partij L99. “Er zijn wel heel wat urinoirs in Brugge maar daar zijn vrouwen en mensen met medische aandoeningen niet mee geholpen”, zegt Sandra Maertens van Plasvriendelijk Brugge.

Ter hoogte van de Sint-Salvatorskathedraal in de Steenstraat in Brugge werd zaterdagvoormiddag een protestactie gehouden waarbij gepleit werd voor meer en ook voor properdere openbare toiletten in de stad.

Het initiatief ging uit van de vereniging Plasvriendelijk Brugge en kreeg steun van Groen Brugge, in de persoon van gemeenteraadslid Karin Robert en van Kurt Lycke van de gloednieuwe politieke partij L99. Ook N-VA-gemeenteraadsleden Ilse Coopman en Pol Van Den Driessche steunden de actie.

Pijnlijke en stresserende ervaring

Volgens de manifestanten zijn er zowel in het stadscentrum als in de rand van Brugge niet genoeg toiletvoorzieningen voor zowel inwoners als bezoekers. Dit zou een ongemakkelijke situatie creëren voor mensen die dringend een toilet nodig hebben.

“Voor personen met medische aandoeningen, zoals ikzelf door een zeer moeilijk verlopen bevalling, kan dit zelfs een zeer pijnlijke en stresserende ervaring zijn. Het ontbreken van toegankelijke toiletten beperkt hun bewegingsvrijheid en belemmert hun dagelijkse activiteiten”, zegt Sandra Maertens van Plasvriendelijk Brugge. “Er zijn wel heel wat urinoirs in Brugge maar daar zijn vrouwen en mensen met medische aandoeningen niet mee geholpen.”

Gezondheidsrisico’s

De actievoerders stellen verder dat naast het tekort aan toiletten er ook een probleem is van netheid van de bestaande voorzieningen. Een gebrek aan properheid zou kunnen leiden tot gezondheidsrisico’s en de verspreiding van ziektekiemen bevorderen.

Concreet wordt ervoor gepleit dat het stadsbestuur zou investeren in een volwaardig openbaar toilet in het drukke shoppinggebied van de binnenstad. “De achterkant van de kathedraal hier zou bijvoorbeeld wel een geschikte locatie kunnen zijn” zegt Groen-gemeenteraadslid Karin Robert.

“Er zijn tegenwoordig genoeg mogelijkheden om zo’n sanitaire voorzieningen esthetische verantwoord te integreren. In Oostkamp bijvoorbeeld, dat toch veel kleiner is dan Brugge, zie je een heel mooi aanbod aan publiek sanitair, ook in de deelgemeenten.”

