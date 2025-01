Opnieuw Venetiaanse carnavalsoutfits in Brugse winkelstraten

Ook dit jaar organiseert het Brugs Handelscentrum het evenement ‘Costumés in Brugge’. De groep Regards Venitiens wandelt op zaterdag 1 februari door het centrum van de stad in typische Venetiaanse carnavalsoutfits. Uniek is dat ze elk jaar een nieuwe outfit presenteren.

Volgens voorzitter Dirk Vanhegen blijft het Brugs Handelscentrum inzetten op extra kwalitatieve initiatieven in het kernwinkelgebied: “Zo geven we extra kleur aan het eerste Koopweekend van het jaar. Zondag is het immers de eerste Koopzondag.”

Carnaval

“We werken hiervoor nauw samen met het centrummanagement van de Stad Brugge. Door dit evenement in het begin van het jaar te organiseren, spelen we al een aantal jaren in op de wens om evenementen meer te spreiden en vooral te zorgen voor extra beleving in het kernwinkelgebied.”

De deelnemers aan het evenement zijn leden van de Belgische vereniging, Regards Vénitiens, die 250 leden telt en al vijftien jaar actief is. “Ze hebben deelgenomen aan het beroemde carnaval van Venetië. Elk jaar maken ze nieuwe outfits, die de carnavalsregels volgen”, benadrukt Dirk Vanhegen.

Allegorische kostuums

De voorzitter van het Brugs Handelscentrum leest voor uit het Venetiaans carnavalsreglement: “De kostuums moeten allegorisch zijn en er mogen geen lichaamsdelen zichtbaar zijn. Het masker bedekt het gezicht om elk bewijs van leeftijd of geslacht te verbergen. Ook de oogcontouren worden zwart gemaakt. De gekostumeerden moeten de regel van stilte respecteren om het mysterie te bewaren en de magie te versterken.”

“Ook voor de Venetiaanse maskers gelden regels, ze zijn gemaakt van papier-maché”, aldus Dirk Vanhegen, die er ook op wijst dat het gevoel voor theater en de zoektocht naar elegantie en respect deel uitmaken van het DNA van deze vereniging.

Levendig

Burgemeester Dirk De fauw is blij dat Brugge het Venetiaanse carnaval opnieuw mag ontvangen: “’Costumés in Brugge’ vult onze stad steeds met sfeer en kleur, en draagt bij aan de levendigheid van ons stadscentrum.”

Volgens schepen van Werk & Ondernemen en Toerisme Minou Esquenet zorgt dit evenement voor extra animatie en beleving in de winkelstraten: “Dat maakt Brugge nog leuker als winkelstad.”

Programma

De ‘Costumés’ starten hun voormiddag wandeling op de Markt om 10 uur en maken ook een korte boottocht op de reitjes tussen Huidevettersplein en het Arentshuis. Om 11.30 uur is er een fotoshoot aan Begijnhof en het Sashuis, waarna er met de paardentram teruggekeerd wordt naar de Stadshallen.

De winnaars van de fotowedstrijd van vorig jaar, met burgemeester Dirk De fauw. © BHC

‘s Namiddag is er van 14.30 tot 16.30 uur een tweede wandeling tussen Markt en ‘t Zand, met fotoshoots aan de Sint-Salvatorskathedraal (om 15.30 uur) en aan het standbeeld van Breydel & Deconinck (om 16.30 uur) – inclusief catwalk! Tijdens dit fotogeniek evenement speelt er aangepaste muziek in de winkelstraten.

Fotowedstrijd

Voor het tweede jaar op rij wordt een fotowedstrijd georganiseerd tijdens het evenement. Post je beeld op sociale media en tag @shoppingbrugge. De fotografen van de vijf mooiste beelden, krijgen een waardebon van 100 euro. De vijf winnaars van vorig jaar zijn: Bjorn Van Ryckeghem, Mr en mss Bruges, Jo’s Photographic, Eric Vanzieleghem en Picturevelvet.

Info: www.brugge.be/costumes