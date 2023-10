Opnieuw minigolfen en tennissen aan Stella Maris

Aan Stella Maris op de Strandwijk in Zeebrugge kan je sinds woensdag opnieuw minigolf en tennis spelen. De site stond al een tijdje leeg nadat de laatste uitbaatster, Els De Neve, ermee stopte.

De stad zocht een nieuwe uitbater. Buurtwerkster Hilde Ballegeer, die actief is in Zeebrugge, zag iets in de site en had ook al veel klachten en opmerkingen gekregen van de Zeebruggenaars. Ze houden van de minigolf waar velen met hun kinderen of kleinkinderen komen.

Voor 4 euro kan je vanaf nu minigolf spelen en voor 10 euro tennis. Hiervoor kan je afspreken met Rick Moerman of Guy Vermoesen die bijhouden wanneer de terreinen vrij zijn. Minigolf en tennis zal dagelijks kunnen gespeeld worden van maandag tot en met zaterdag, telkens van 13.30 tot 17.30 uur.

De buurtwerkster wil er een ontmoetingsplaats van maken voor Zeebruggenaars. Daarom wou ze ook een cafetaria. Ze vond voormalig hotelierster Yasmine Wellens bereid om vanaf nu tot aan de kerstvakantie wekelijks op woensdagnamiddag de cafetaria te runnen. “Je kan er terecht voor een heerlijk drankje en een pannenkoek tegen democratische prijzen”, vertelt buurtwerkster Hilde Ballegeer. Ze hoopt opnieuw de Zeebruggenaars te mogen verwelkomen maar ook de tweedeverblijvers die ook in de wintermaanden afzakken naar Zeebrugge tijdens de mooie weekends.