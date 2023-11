Opnieuw Gezelligste kerstmarkt voor het goede doel: “Hopen op mooie opkomst”

Op zaterdag 9 december wordt opnieuw de Gezelligste Kerstmarkt georganiseerd, waarvan de opbrengst naar twee goede doelen gaat. Afspraak in de knusse kerststal in de Diksmuide Boterweg 12 in Gits, vanaf 16 uur.

De organisatoren van de kerstmarkt zijn Eva Pollet, Gregory Gysel, Henny Provoost, Sara Leysen, Dries Staelens en Marlies Cecat. Eva en Gregory wonen in Lichtervelde, Henny, Dries en Marlies zijn afkomstig van Lichtervelde en wonen in Gits. “De eerste editie van onze kerstmarkt vond plaats in 2018, het idee kwam er door de actie Music For Life van Studio Brussel”, vertelt Dries. “Door corona moesten we noodgedwongen twee jaar pauze inlassen. Vorig jaar zijn we weer van start gegaan, dit leverde voor de twee goede doelen telkens 1.300 euro op.”

Overdekte kerstmarkt

“We starten om 16 uur en gaan door tot in de vroege uurtjes”, zegt Dries. “Onze grootste troef is dat het bijna een overdekte kerstmarkt is, het weer speelt dus minder een rol. De typische drankjes zijn verkrijgbaar en de honger kan gestild worden met gebak, braadworsten, verse soep, croques en tartiflette. Dat alles gecombineerd met een optreden van Lovebirds om 21 uur.” Ook dit jaar is er een kerstboomtombola. “Die is telkens een groot succes. Je kan een kerstbal kopen uit onze boom, en iedere kerstbal is een prijs. Ons doel is altijd om te eindigen met een lege kerstboom.”

De opbrengst van de Gezelligste Kerstmarkt gaat onder andere naar Kiekafobee, een vzw die met het Noctiluca-project vakanties aan de Belgische kust mogelijk maakt voor gezinnen met een kind met een levensbedreigende ziekte. Daarnaast steunen ze ook Paws for Better Life, een vzw die verwaarloosde en achtergelaten dieren opvangt en ze een mooie thuis biedt. “Twee organisaties die ons hart vullen met liefde”, zeggen de organisatoren. “We zijn dit jaar gegroeid en hebben nu ook een Facebookpagina, genaamd ‘Gezelligste Kerstmarkt’. Daar staan onze sponsors op en vind je ook meer informatie over het evenement. We hopen op een mooie opkomst waar alleen warmte, vriendschap en vreugde onze harten mogen vullen.”