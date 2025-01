Opleidingen voor aannemers moeten werf veiliger maken

Oostende controleerde in 2024 maar liefst 1256 werven op veiligheid en op een veilige doorgang voor zwakke weggebruikers. Er werden 280 pv’s opgesteld en 326 waarschuwingen gegeven. Om niet alleen repressief op te treden, organiseert de zone nu ook verschillende opleidingsmomenten voor aannemers. Zo weten ze waar op te letten en kunnen ongelukken én boetes vermeden worden.

“De controles op en naast de werven bleken meer dan noodzakelijk”, bevestigt korpschef Philip Caestecker. “We zijn in 2020 gestart met vooral informeren en sensibiliseren. Nadien volgde handhaving. Onze verkeersdienst ging de afgelopen jaren langs bij zowel grote als kleine werven: van het plaatsen tot een container op de openbare weg, een stelling tegen een gevel of een grote bouwwerf. Waar het verkeer gehinderd wordt, moet de nodige signalisatie én omleiding voorzien worden. Daar hebben we hard op ingezet.”

“We moeten er absoluut voor blijven zorgen dat de werven op een veilige en ook zo efficiënt mogelijke manier georganiseerd worden. Dat lukt niet altijd en soms hoort het afsluiten van een straat er bijvoorbeeld bij. Net daarom ook dat deze controles op de werven, op de signalisatie en hoe ze impact hebben op de verkeersstromen en bereikbaarheid, zo belangrijk zijn. We moeten ons daarbij ook steeds bewust zijn van bepaalde overlap met bijvoorbeeld ingeplande evenementen. Samen houden we de stad leefbaar”, vult schepen van Publieke Ruimte Vanessa Vens (Vooruit Plus) aan.

Doorheen de jaren merkte de politiezone de impact van de controles. Er werden nog overtredingen vastgesteld, maar die werden minder zwaar. Toch drong de noodzaak naar correcte informatie en opleiding zich op. Naast de politie- en de stadscollega’s, die, in eerste instantie, een opleiding en een handleiding kregen om de juiste vaststellingen te doen, krijgen nu ook aannemers het aanbod om een gratis opleiding te volgen over de materie. “We merkten dat aannemers vaak niet over voldoende of de juiste kennis beschikten om de signalisatie correct te voorzien”, aldus korpschef Caestecker. “Onze verkeersdienst heeft daarop een opleiding ontwikkeld die nu wordt uitgerold naar aannemers. Intussen gingen er al vijf opleidingen voor aannemers door en er staan er dit jaar nog enkele op de planning. We merken dat er een betere verstandhouding met de aannemers ontstaat en dat we de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de stad op die manier mee verhogen”

Naast verschillende opleidingsmomenten voor aannemers, zullen ook de controles in 2025 worden verder gezet. Wie aan werken begint, informeert zich dus best goed en kijkt voor correcte signalisatie en omleiding. (HH)