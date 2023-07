Openbare verlichting blijft voorlopig gedoofd in Anzegem: “Geen verhoogde onveiligheid”

Net zoals in vele andere Vlaamse steden en gemeenten besliste het gemeentebestuur vorig jaar om vanaf 10 oktober 2022 de straatverlichting te doven tussen 23.00 uur en 4.30 uur behalve op vrijdag en zaterdag. Deze beslissing werd genomen in het kader van de energiecrisis om zo de energiekosten terug te dringen en te beheersen.

In Waregem werd recent beslist om vanaf eind augustus de straatverlichting weer aan te leggen. Tegen midden september zou alle straatverlichting daar dan opnieuw moeten werken. “Het Anzegemse college van burgemeester en schepenen is er zich van bewust dat in enkele gemeenten in Vlaanderen men er opnieuw voor opteert de openbare verlichting elke nacht voltijds te laten branden. In Anzegem wordt een evaluatie gemaakt in het najaar”, bericht schepen van Financiën Louis Degroote (Samen één). “Hierbij zullen we rekening houden met een aantal parameters zoals de energieprijzen, de veiligheid en het gevoel dat bij de bevolking leeft.”

Schepen Degroote stelt dat de verdere evolutie van de energieprijzen opgevolgd wordt. “Uit berichtgeving blijkt een grote bezorgdheid voor een nieuwe verhoging van de prijzen in het najaar”, aldus de eerste schepen. “We willen vanzelfsprekend vermijden dat een flipflop-effect tot stand komt waarbij, afhangend van de energieprijzen, steeds weer moet worden ingegrepen in het al dan niet doven van de openbare verlichting.”

Politierapport

Het gemeentebestuur steekt ook haar licht op in de omliggende gemeenten. “In Avelgem is de straatverlichting ’s nachts al langer gedoofd. Wat betreft de veiligheid is het belangrijk op te merken dat er uit diverse studies blijkt dat er geen sprake is van een verhoogde onveiligheid bij het doven van de verlichting. Een recent politierapport bevestigde dit.” Volgens schepen Degroote maakt de gedoofde verlichting het inbrekers minder aantrekkelijk. “De dieven zelf zijn beter zichtbaar in het donker”, stelt schepen van Financiën en toegevoegd aan Mobiliteit en Verkeer Degroote. “Het gebruik van zaklampen of verdachte auto’s die met brandende lichten traag rondrijden, valt meer op in het donker. De besparing die gepaard gaat met het doven van de straatverlichting voor de Anzegemse kas, bedraagt 106.000 euro per jaar.”

Sentiment

Op de gemeenteraad van juli werd door de politiediensten toelichting gegeven over de criminaliteitscijfers in Anzegem. “Hieruit bleek geen stijging van de criminaliteit, wel integendeel”, licht Degroote toe. “Er moet ook worden opgemerkt dat ook in Avelgem de verlichting reeds jaren, nog voor de gestegen energieprijzen, werd gedoofd. Ook daar worden weinig problemen gemeld. Nieuwe keuzes vragen ook enige aanpassingstijd.” Waarnemend Avelgems burgemeester Tom Beunens (Tandem) bevestigt dit. “Sinds 2016 is op weekdagen de openbare verlichting gedoofd, niet op vrijdag- en zaterdagavond”, stelt eerste schepen Beunens. “In de cijfers van ongevallen en criminaliteit zien we geen verschil, wel is er een lichte daling van de cijfers die verband houden met vandalisme. Vorige winter doofden we ook de gewestwegen omwille van de energiecrisis, net als de aanpalende gemeenten. Ieder jaar evalueren we en sturen desnoods bij, maar ik verwacht geen grote aanpassingen.”

“Dat er bij sommige burgers, ook jongeren, sprake is van een verhoogd onveiligheidsgevoel is iets wat vanzelfsprekend zeer zorgwekkend is”, vervolgt schepen Degroote. “Hiermee moet en zal in de evaluatie rekening worden gehouden. Een onveiligheidsgevoel is natuurlijk subjectief wat het bijzonder moeilijk maakt dit bij elke burger individueel aan te pakken. Voornamelijk met het oog op het sociale leven van de Anzegemnaar en het onveiligheidsgevoel is ervan in het begin voor gekozen om de verlichting op vrijdag en zaterdag wel te laten branden.”

Waregem

“Hoewel het doven van de straatverlichting volgens de politie niet leidde tot meer incidenten heeft het stadsbestuur oren naar het onveiligheidsgevoel van haar inwoners”, stelt Waregems schepen van Verkeer en Openbare Werken Philip Himpe (CD&V). “Daarom beslist het stadsbestuur om de straatverlichting ook ’s nachts weer aan te leggen. De straatverlichting opnieuw aanleggen vereist echter technische aanpassingen en zal gefaseerd gebeuren in overleg met Fluvius.”

De Anzegemse schepen van Financiën stelt dat het doven van de verlichting, ook bij gedaalde energieprijzen, een aanzienlijke besparing betekent voor de gemeente en dus voor elk van de meer dan 15.000 inwoners. “Een wijziging van dit beleid zal onvermijdelijk dan ook haar impact hebben op de financiële situatie van de gemeente. Ook hiermee zal in het breder verhaal rekening moeten worden gehouden. Na de evaluatie zal omtrent het al dan niet verder doven van de verlichting verder worden gecommuniceerd”, aldus de schepen.

Getuigenis

Naar aanleiding van de beslissing van Waregem, postte Anzegems oppositieraadslid Davy Dewaele (CD&V-Eendracht) op zijn Facebookpagina dat hij de afgelopen tijd bezorgdheden opving van burgers, zeker nu in deze vakantieperiode. Sofie Dehullu, woonachtig in Vichte en moeder van drie pubers die zich geregeld verplaatsen met de fiets, uitte haar bezorgdheid. “Mijn zoon van 16 jaar vertelde mij vorige week spontaan ‘s middags aan tafel hoe donker het is om met de fiets van bij vrienden die in Otegem wonen, terug naar huis te fietsen via Ingooigem”, begint Sofie Dehullu. “Meestal fietst hij niet langs de grote weg maar neemt hij de boerenwegels omdat dit korter is in afstand. Hij zegt dat het licht op de fiets je niet of bijna geen zicht geeft op de straat die je affietst, laat staan of er al dan niet een gracht is. Hij sukkelde reeds drie keer ongelukkig in een gracht zonder veel erg. Toen hij me dit vertelde maakte ik me toch wel wat zorgen over de zichtbaarheid die de fietser ‘s nachts heeft. Hij moet maar eens ongelukkig terecht komen in zo’n gracht. Het geeft mijn zoon ook een onbehaaglijk gevoel.”