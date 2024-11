Openbaar onderzoek over veiligere en groenere herinrichting van de ring en de stationsomgeving in Brugge gaat van start

Stad Brugge en het Agentschap Wegen en Verkeer plannen samen de ‘Herinrichting R30 & Stationsomgeving Brugge’. Vanaf de Unesco-rotonde tot aan het kruispunt Vaartdijkstraat wordt de gewestweg volledig heringericht, waarbij drie onderdoorgangen worden gemaakt voor fietsers en voetgangers. Voor het project uitgevoerd kan worden, moet eerst een omgevingsvergunning toegekend worden. In het kader van die aanvraag organiseren Stad Brugge en het Agentschap Wegen en Verkeer een openbaar onderzoek. Zo kan iedereen van 29 november tot 28 december zijn of haar opmerkingen of bezwaren over het project meedelen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder legt uit: “Wie vandaag als weggebruiker in de stationsomgeving van Brugge passeert moet op zijn/haar tellen passen want verschillende vervoersmodi komen er samen: voetgangers, fietsers, steps, het openbaar vervoer, gemotoriseerd verkeer … met gevaarlijke situaties tot gevolg.”

“Met de herinrichting van de stationsomgeving, waarin Vlaanderen 25,5 miljoen euro investeert, zetten we volop in op meer verkeersveiligheid en combi-mobiliteit en creëren we tegelijkertijd een aangename stationsomgeving met veel groen.”

Verfijnd

Volgns burgemeester Dirk De fauw hebben Bruggre en Vlaanderen na de gunning van het project aan Boskalis intensief gewerkt aan de verdere verfijning van het ontwerp naar een gedetailleerd plan: “We voerden bijkomend onderzoek uit naar een doordachte aanlanding van de brugjes in de Vesten en naar het bestaande bomenbestand, met als prioriteit minimale impact op de bomen en waar nodig verplanting.”

Veel meer groen is er voorzien. © Vlaamse Overheid

“Daarnaast werd veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid, zoals het uitwerken van looplijnen en andere voorzieningen. Ook verkenden we de verschillende bouwfasen, inclusief bemalingswerken, om de impact op mens en natuur zoveel mogelijk te beperken. Dit alles gebeurde uiteraard in nauw overleg met de administraties en alle betrokken spelers.”

Veiliger en groener

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Stad Brugge en Boskalis legden de laatste hand aan het ontwerp van de R30 en de Stationsomgeving. Momenteel kent de R30 ter hoogte van het stationsgebied een aantal verkeersonveilige punten. Het verkeersonveilige karakter van deze punten wordt veroorzaakt door de opeenvolging van kruisingen die worden gebruikt door verschillende vervoersmodi.

Om de stationsomgeving veiliger te maken, zijn drie ongelijkvloerse kruisingen voorzien voor langzaam verkeer in de vorm van onderdoorgangen. Eén ten noorden van de Unesco-rotonde, één ter hoogte van het stationsplein en een laatste ter plaatste van de Vaartdijkstraat. Zo moeten fietsers en voetgangers niet meer de gewestweg oversteken, maar kunnen zij zonder conflict de R30 passeren.

Fietspaden

De verbindende fiets- en voetpaden worden heringericht tot een aantrekkelijk netwerk van fiets- en wandelpaden. Bij de herinrichting van de R30 worden de kruispunten bij Oostmeers en Chantrellstraat compacter gemaakt. Deze ingrepen komen de veiligheid en doorstroming op de gewestweg ten goede. Daarnaast worden het stationsplein en de Hendrik Brugmanstraat heringericht met veel groen om een aangename stationsomgeving te creëren.

Het wordt veiliger voor fietsers en voetgangers. © Vlaamse overheid

Stad Brugge, Agentschap Wegen en Verkeer en Boskalis vroegen eind oktober een omgevingsvergunning aan voor het project. Aan die vergunning is een openbaar onderzoek gekoppeld. Tot 28 december 2024 kan men het volledig dossier inkijken en eventuele opmerkingen doorgeven. Men kan hiervoor ook terecht in het Huis van de Bruggeling. Maak vooraf wel een afspraak online of via 050 44 8000. Het dossier is ook te vinden op de website van Omgevingsloket Vlaanderen (www.omgevingsloket.be).

Start werkzaamheden

Wanneer de werkzaamheden aan de R30 en de stationsomgeving van start gaan, is nog niet bekend. Die timing is afhankelijk van het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Wat wel zeker is, is de manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd in verschillende fases.”

Voor de werkzaamheden aan de gewestweg tussen de Unesco-rotonde en de kruising Vaartdijkstraat wordt het verkeer naar één zijde van de weg gebracht. Hierdoor kan er aan één zijde gewerkt worden en blijft doorgaand verkeer op de R30 mogelijk middels 2×2 rijbanen. Op die manier is de R30 zowel richting ’t Zand als richting de Katelijnebrug beschikbaar. Alle info over het project is terug te vinden op www.brugge.be/r30-stationsomgeving.

Op www.brugge.be/stadsvernieuwing staat ook meer info van de andere geplande projecten op de R30.Voor de effectieve start van de werkzaamheden zijn nog een uitgebreide communicatiecampagne en een infomarkt voorzien, met een gedetailleerd planning, fasering en timing.