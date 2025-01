Opcentiemen dalen een beetje voor Meulebekenaars

Inwoners van Meulebeke zullen straks (een klein beetje) minder belastingen hoeven te betalen. Op de agenda van de gemeenteraad van fusiestad Tielt staat namelijk de gelijktrekking van de belastingtarieven. Erg groot is het verschil wel niet.

De personenbelasting stond voor de fusie in beide gemeenten al op 7,5 procent en dat tarief blijft ongewijzigd. Op vlak van gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing (in de volksmond de grondlasten) was er wel een klein verschil tussen Tielt en Meulebeke. In Tielt lag dat op 1.032 opcentiemen, in Meulebeke op 1.039. In de nieuwe fusiestad wordt het oude Tieltse tarief aangehouden, wat dus een klein voordeel oplevert voor de Meulebekenaars.

Bij de buren in Wingene in Ruiselede liep dezelfde kwestie helemaal anders. Daar werd het hogere Wingense tarief doorgetrokken naar Ruiselede, al waren de belastingen in Ruiselede al 24 jaar niet meer aangepast, waardoor ze ver onder het Vlaamse gemiddelde lagen. (SV)