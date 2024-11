Opbrengst Missieontbijt voor project Bukal ng Tipan

De Pastorale Eenheid Sint-Marcus geeft de opbrengst van haar jaarlijks missieontbijt dit jaar aan het missieproject Bukal ng Tipan dat pater Mark Lesage (90) in 2001 opzette in het zuiden van Manilla op de Filipijnen.

“Dit jaar willen we ons inzetten voor het missiegebied van pater Mark Lesage in de Filipijnen”, zegt Philippe Depoorter van de Pastorale Eenheid. Pater Mark richtte 23 jaar geleden er ‘Bukal ng Tipan, Inc.’ op, wat betekent ‘Bron van Verbondenheid’.

Pater Mark en zijn team van Bukal ng Tipan omarmen zich met ‘de visie van een synodale kerk’, een kerk die samen op weg gaat in gemeenschap, participatie en zending. Met deze visie en de jarenlange ervaring vormen ze mensen in vaardigheden en in participerende structuren zodat deze de lokale gemeenschappen verder kunnen doen groeien. “Het is effectiever om naar de gemeenschappen toe te gaan om daar vorming te geven, dan ze bij hen in het centrum uit te nodigen”, aldus het Bukal ng Tipan-team.

Veel gerealiseerd

Pater Mark heeft in deze 23 jaar met ‘Bukal ng Tipan’ veel gerealiseerd. Zo hebben ze meer dan 70 procent van de 86 bisdommen in de Filipijnen op verschillende manieren geholpen. Daarbij primeert het ondersteunen en oprichten van christelijke en menselijke waarden. Daarnaast bieden ze ook pastorale vaardigheidstrainingen aan geestelijken en leken.

Dit jaar gaat de steun naar deze organisatie. De opbrengst van het missieontbijt, 1.500 euro, wordt besteed voor het aankopen van onder andere laptops en printers. “Wanneer de mentoren uitrukken naar de lokale gemeenschappen, zijn ze vaak dagenlang van het centrum verwijderd. Om nieuwe teams uit te kunnen zenden, hebben ze nood aan communicatie- en presentatiemiddelen”, aldus nog Philippe Depoortere.

Terug in België

Na 23 jaar is pater Mark Lesage terug in België. Hij woont nu bij zijn familie in Bissegem en coördineert van hieruit nog altijd zijn mensen, zijn project in de Sint-Jozefparochie van Las Pinas, Manilla.

Estela Padilla, de verantwoordelijke van het team van Bukal ng Tipan was, alvorens terug te reizen naar de Filipijnen, te gast in de pastorie van Heule voor koffie met taart en de overhandiging van de cheque. (CH)