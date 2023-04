Op zondag 21 mei staat in Wingene de koffietafel buiten: “Samen genieten mét een lekker dessertje”

Op zondag 21 mei worden alle inwoners van Wingene uitgenodigd om onder het motto ‘ik zorg voor de koffie, jij voor de taart’, samen met hun buren te genieten van het gezellig samenzijn. De Gesellige buur zet dan om 14 uur een tafel buiten met veel lekkers.

“Als burgemeester ben ik trots op onze warme gemeente en met de Dag van de Gesellige buren willen we Wingene nog gezelliger maken”, weet burgemeester Lieven Huys.

Dag van de Gesellige buren

“Samen met geëngageerde inwoners dachten we na over het initiatief om ontmoeting in de buurt te stimuleren”, vult schepen van Participatie Brecht Warnez aan. “We werkten een Dag van de Gesellige buren uit, waarbij burgers worden uitgenodigd om hun tafel buiten te zetten, om hun buren uit te nodigen en om samen te genieten van koffie met een stukje taart of dessertje.”

Deelnemen is eenvoudig

“Dit initiatief wordt genomen in het kader van ons project ‘Gesellige buurten’, stelt schepen van Welzijn Tom Braet. “Een Gesellige buurt is een buurt waar het goed is om te leven, waar de buren elkaar kennen en helpen waar het kan. Het is een buurt waar mensen elkaar ontmoeten en waar spontaan dingen groeien. Op ons startmoment ‘Bouw mee aan Gesellige buurten’, werden geëngageerde buren gevraagd om te brainstormen hoe we Wingene nog Geselliger kunnen maken. Dit is één van de resultaten.

Iedere inwoners kan hieraan deelnemen door je te registeren voor 30 april op www.wingene.be/dag-gesellige-buren

Goodiebag

In de week van 8 mei ontvangen de geregistreerde personen een goodiebag met een pakje koffie, uitnodigingen om de buren uit te nodigen, een placemat met gespreksstarters en een sticker waarmee je je bekendmaakt als Gesellige buur.