Op zoek naar Romeinse sporen met archeologisch onderzoek in Willemstraat Zwevezele

Langs de Willemstraat in Zwevezele vinden er archeologische onderzoeken plaats. Het gaat om opgravingen waarbij men zoek gaat naar sporen vanuit de Romeinse periode.

Een team van archeologen van BAAC, een onafhankelijk studiebureau voor Archeologie en Bouwhistorie, ging aan de slag in de ondergrond van de Willemstraat. “Op deze locatie zijn werken aan de gang”, legt schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove uit. “De provincie West-Vlaanderen legt er een gecontroleerd overstromingsgebied aan langs de Grote Beek. Er wordt een waterbuffer gecreëerd en dat is een belangrijk project met het oog op het voorkomen van wateroverlast en de beschikbaarheid van water in droge periodes.”

VOORONDERZOEK

Als er bodemverstorende activiteiten uitgevoerd worden, schrijft de wet voor dat er een archeologisch onderzoek moet uitgevoerd worden. “Omdat de werken de ondergrond verstoren, werd eerder dit jaar een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd”, vult schepen van Cultuur en Erfgoed Brecht Warnez aan. “Het onderzoek wees uit dat er Romeinse aanwezigheid is geweest. De archeologen zullen nagaan wat de Romeinen precies op deze locatie hebben gedaan. Hebben ze er gewoond? Deden ze aan landbouw? Hoelang hebben ze er verbleven? Waren er handelscontracten? Er zijn veel vragen die de archeologen hopen te kunnen beantwoorden.”

LANDBOUW ACTIVITEIT

Via proefsleuven probeert men te achterhalen of er Romeinen op het grondgebied actief waren. “We zijn er zeker van dat er hier Romeinen geleefd hebben”, vertelt archeologe Lien Van der Dooren. “We vonden een waterhoudende structuur en dit is een teken dat er hier een drinkplaats voor vee was en dat er vlas verwerkt was. Er werd dus zeker landbouw en handel bedreven.” Sporen van een woning werden er niet gevonden op het stuk grond dat onderzocht werd, maar wel een stal. “We vinden ook aanwijzingen van houten palen waarop waarschijnlijk een muur gestaan heeft. De paalkuilen zijn duidelijk zichtbaar. De woning van de Romeinen stond waarschijnlijk op een aangrenzend weiland.”

GEEN GROTE VONDSTEN

Grote vondsten kwam men niet tegen. Interessant aardewerk die een duidelijke link legt met de Romeinse periode kwam wel uit de grond tevoorschijn. “Het aardewerk en tal van brokstukken werden in de grachten en de afvalput gevonden”, gaat Lien verder. “De brokstukken zijn deeltjes van kapot vaatwerk. Een groot deel van een kruikje werd ook gevonden. In die tijd gebruikten Romeinen veel kruikjes.” Met een metaaldetector zoeken ze Romeinse munten. Alle resultaten worden in een dossier gebundeld. De vondsten zelf blijven eigendom van de eigenaar van de grond. Het studiebureau vraagt een goede bewaring van de vondsten. De eigenaar kan ook afstand doen van het gevonden materiaal en dan verhuizen de stukken vaak naar een museum.