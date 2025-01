Op zoek naar ontwerper voor nieuw administratief centrum

Voor het ontwerp voor de bouw van het nieuwe administratief centrum op de plek waar de supermarkt Carrefour stond zal het gemeentebestuur een beroep doen op de wedstrijdvorm WinVorm van de provincie. De gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en het lokaal bestuur Moorslede voor het vastleggen van de afspraken tussen de gemeente en WinVorm goed.

“Het gaat vooral om het conceptuele, zowel ruimtelijk als inhoudelijk. We willen een administratief centrum dat tegemoet komt aan de noden van het personeel maar ook van de bevolking. Een soort dienstenmarkt. We willen er een ‘huis van de inwoner’ van maken”, haalt schepen van Ruimtelijke Ordening Sherley Beernaert (STERK) aan. “We denken hiervoor onder meer aan een afhaalpunt van bpost en andere, een contactpunt voor de ziekenfondsen, eventueel een Cash Point voor het afhalen en storten van geld. Het moet meer zijn dan een administratief centrum voor onze diensten.”

“We vinden het goed dat er is gekozen voor een behoeften-analyse op een objectieve manier”, reageert fractieleider Ward Gillis (PRO). “Dat is trouwens de juiste manier om te komen tot een economisch verantwoorde investering. Het kostenplaatje is ook belangrijk en daarom hoop ik dat het gezond verstand primeert.”

Gert-Jan Hovaere (NVAPlus) vroeg naar de timing nu ze volop aan het afbreken zijn maar daarover is er nog geen duidelijkheid. “We doen het stap per stap”, aldus de bevoegde schepen.

Ook voor Dadipark

WinVorm staat voor ‘West-Vlaanderen in Vorm’, een platform voor vernieuwende thema’s in ruimtelijke kwaliteit. Het ontstond in 2000 en is een gezamenlijk initiatief van de intercommunales WVI en Leiedal, de provincie, de Vlaamse Landmaatschappij en het Team Vlaamse Bouwmeester.

De Oproep WinVorm is een selectieprocedure die gebaseerd is op het principe van een architectuurwedstrijd en moet de West-Vlaamse publieke overheden ondersteunen bij de selectie van goede ontwerpers en ontwerpteams voor hun projecten. De selectie voor de ontwerper van het toekomstige Dadipark in Dadizele gebeurde ook met WinVorm.