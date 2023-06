Op woensdag 5 juli is het verzamelen geblazen voor de Strava-gebruikers

Op woensdag 5 juli organiseert Stad Roeselare opnieuw een ‘Strava Gathering’. “Bedoeling van het event is om de leden van de digitale loopcommunity de mogelijkheid te geven elkaar in het echt te treffen.”

Iedereen is welkom op de nieuwe Strava Gathering met als vertrek- en aankomstplaats het Bergmolenbos. De offroad groepsloop van 3,8 of 6,4 km is een ideale opener van het sportieve zomerseizoen.

“De bedoeling van het event is om de leden van de digitale loopcommunity de mogelijkheid te geven elkaar in het echt te treffen en hen laagdrempelig in groep tussen het groen te laten bewegen”, zegt schepen van Sport José Debels.

Op woensdag 5 juli om 19u wordt er aan de Zilverbergstatie verzameld. Na de groepsloop krijgt elke deelnemer nog een hapje en een drank aangeboden.